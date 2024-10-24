"Зоопарк" у Повітряних силах: навіщо ЗСУ французькі винищувачі Mirage 2000, — експерт

За словами Валерія Романченка, українські сили потребують носіїв крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Тому "міражі" стануть запасним варіантом, якщо закінчаться Су-24.

Related video

Україна має отримати французькі винищувачі Dassault Mirage 2000 і поповнити в такий спосіб свій парк іноземних бойових літаків. У зв'язку з цим авіаційний експерт Валерій Романченко в ефірі телемарафону відповів на низку запитань, пов'язаних з особливістю експлуатації французьких машин та їхнім значенням у поточних умовах російсько-української війни.

Причина придбання винищувачів Mirage

За словами експерта, "зоопарк" у повітряних силах — це явище радше негативне, оскільки розмаїття бойової техніки значно ускладнює експлуатацію літаків та їхнє технічне обслуговування. Однак для українських ЗС, на думку Романченка, цей крок вимушений.

"На кожен тип літака потрібна окрема інфраструктура, але якщо на танкіста працюють сім–вісім осіб, то на льотчика працюють 20–30 осіб, якщо взяти весь персонал, який задіяний — це ремонтники, і постачальники запасних частин. Але що робити, адже нам потрібен носій ракет", — пояснив експерт.

Романченко зазначив, що наразі Повітряні сили ЗСУ мають єдиний носій крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG — це модернізовані Су-24, тоді як поставлені F-16 не пристосовані для такого типу озброєння.

"Власне для цього ми й беремо "міражі". І хоча всі говорять про нього як про винищувачі Mirage 2000-5, але самі французи сказали, що будуть допрацьовувати їх як носія ракет SCALP. Mirage 2000D для нас будуть запасним варіантом, якщо закінчаться Су-24", — зазначив експерт.

На що вплинуть літаки

Обговорювалося і питання впливу французьких винищувачів на ситуацію на українських фронтах. Зокрема, було порушено питання про кількість машин, що постачаються, та їхнє значення в контексті бойової авіаційної одиниці. Романченко вважає, що перші літаки вплинуть на ситуацію, як і перші шість машин F-16.

"Ознайомлення з районами бойових дій і пристосування літака в бойових умовах, і нічого більше. Загалом планують поставити 12 літаків", — сказав експерт.

Нагадаємо, 8 жовтня міністр оборони країни Себастьян Лекорню анонсував передавання Україні багатоцільових винищувачів четвертого покоління Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року.

Пізніше видання Forbes уточнило, що Повітряні сили ЗСУ можуть отримати перші літаки наприкінці квітня наступного року. Водночас вони будуть оснащені крилатими ракетами SCALP-EG і керованими бомбами AASM Hammer.