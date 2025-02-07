Французькі винищувачі Mirage 2000 працюють у небі України: перші фото польоту

Політ винищувачів Dassault Mirage 2000, які прибули в Україну, зафіксували на камери. Літаки були в небі без розпізнавальних знаків і озброєння.

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Французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5F уже працюють у небі над Україною. Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко і показав фотографії першого польоту.

Судячи з фото, можна сказати, що літаки летять без розпізнавальних знаків і озброєння. Під крилами видно підвісні паливні баки для збільшення тривалості польоту.

Деякі російські пабліки пишуть, що винищувачі Mirage 2000 нібито прямували через польський повітряний простір в Україну.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню 6 лютого повідомляв про прибуття в Україну перших винищувачів Mirage 2000. Після кількох місяців навчання українських пілотів у Франції літаки все ж прибули, писав він у соцмережі X.

Скільки саме ЗСУ отримали літаків Mirage 2000, не уточнюється. Телеканал BFMTV нагадував, що з 26 літаків Mirage 2000 у розпорядженні французьких ВПС, Києву хотіли передати максимум шість.

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро раніше говорив, що Київ отримає винищувачі Dassault Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року.

Фокус писав про незвичайний камуфляж літака F-16 на навчаннях Red Flag 25-1 у США. Літак пофарбували в камуфляж російського винищувача п'ятого покоління Су-57.