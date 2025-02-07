Французские истребители Mirage 2000 работают в небе Украины: первые фото полета

Полет истребителей Dassault Mirage 2000, прибывших в Украину, запечатлели на камеры. Самолеты летели в небе без опознавательных знаков и вооружения.

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Французские истребители Dassault Mirage 2000-5F уже работают в небе над Украиной. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко и показал фотографии первого полета.

Судя по фото, можно сказать, что самолеты летят без опознавательных знаков и вооружения. Под крыльями видны подвесные топливные баки для увеличения длительности полета.

Некоторые российские паблики пишут, что истребители Mirage 2000 якобы следовали через польское воздушное пространство в Украину.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню 6 февраля сообщал о прибытии в Украину первых истребителей Mirage 2000. После нескольких месяцев обучения украинских пилотов во Франции самолеты все же прибыли, писал он в соцсети X.

Сколько именно ВСУ получили самолетов Mirage 2000, не уточняется. Телеканал BFMTV напоминал, что из 26 самолетов Mirage 2000 в распоряжении французских ВВС, Киеву хотели передать максимум шесть.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее говорил, что Киев получит истребители Dassault Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года.

Фокус писал о необычном камуфляже самолета F-16 на учениях Red Flag 25-1 в США. Самолет окрасили в камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57.