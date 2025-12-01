Майже три тисячі "Шахедів": Повітряні сили ЗСУ назвали число знищених за листопад цілей РФ

Протиповітряна оборона протягом листопада 2025 року знищила 9707 повітряних цілей, якими РФ атакувала Україну. Це були дрони, а також різні ракети.

У Повітряних силах ЗС України розповіли, що за листопад 2025 було знищено 2939 ударних БПЛА типу Shahed, якими Росія атакувала Україну, 361 розвідувальний БПЛА та 6288 БПЛА інших типів. А також "Кинджали", "Калібри", "Іскандери" та інші ракети.

Рятувальники прибирають уламок російської ракети "Кинджал"

Загалом протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей:

11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

51 крилату ракету Х-101;

15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

20 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

19 крилатих ракет "Іскандер-К"

2939 ударних БпЛА типу Shahed;

361 розвідувальний БпЛА;

6288 БпЛА інших типів.

Також повідомили, що авіацією Повітряних Сил впродовж листопада було здійснено 368 літаковильотів, зокрема:

близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, український пілот розповів про ефективність французьких винищувачів Mirage 2000 у захисті неба від атак ЗС РФ. За його словами, літак збиває до 98% ворожих безпілотників, але йому бракує зброї більш дальнього діапазону дії.

Також Фокус писав про те, що Україна готується до закупівлі нових винищувачів. Це будуть або 150 шведські JAS 39 Gripen E від Saab і/або до 100 французьких Rafale від Dassault.