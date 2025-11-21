Поява Rafale в Україні: чому потрібні нові захищені укриття, — аналітики (фото)

Україна готується до закупівлі до 150 шведських винищувачів JAS 39 Gripen E від Saab і/або до 100 французьких Rafale від Dassault. Контракти поки що не підписано, проте обговорювані обсяги свідчать про фундаментальну перебудову українських ВПС, яка потребуватиме не тільки підготовки пілотів і техніків, а й серйозного оновлення інфраструктури.

Україна готується до закупівлі до 150 шведських винищувачів JAS 39 Gripen E від Saab і/або до 100 французьких Rafale від Dassault. Контракти поки що не підписано, проте обговорювані обсяги свідчать про фундаментальну перебудову українських ВПС, яка потребуватиме не тільки підготовки пілотів і техніків, а й серйозного оновлення інфраструктури.

Одним із ключових питань залишається будівництво та модернізація ангарів і укриттів для літаків, пишуть оглядачі Defense Express. З моменту повномасштабного вторгнення Росії регулярно лунала критика щодо відсутності укриттів на частині українських аеродромів.

Автори матеріалу нагадали, що після удару по авіабазі біля Миргорода 2022 року багато хто запитував, чому винищувачі Су-27 перебували просто неба. Відповідь проста: на цій базі фізично немає укриттів, у які такі літаки могли б поміститися.

Чи помістяться західні винищувачі в існуючі радянські укриття?

Основна частина діючих захищених стоянок на українських аеродромах — укриття типу 2А13 (АУ-13), побудовані ще за радянських часів. Їхні параметри:

ширина — 12,9 м,

довжина — 28 м,

точна висота у відкритих джерелах відсутня, але укриття проєктувалися під МіГ-23 (висота — 5,77 м).

Арочні укриття 2А13 Фото: Defense Express

Це означає, що французькі винищувачі Rafale у такі укриття мають поміститися, оскільки довжина літака — 15,3 м, розмах крила сягає 10,9 м, а висота — 5,3 м.

Шведські Gripen E ще компактніші: довжина — 15,2 м, розмах крила — 8,6 м, висота для версії Gripen C — 4,5 м (для версії E порівнянна).

Таким чином, підкреслили аналітики, обидва типи винищувачів можуть базуватися в наявних укриттях — хоча їхня кількість явно недостатня, а стан багатьох потребує модернізації.

Чому Україні все одно знадобляться нові ангари

Навіть попри сумісність із радянськими укриттями, Україні доведеться будувати нові захищені стоянки, ангари обслуговування, приміщення для тренажерів та інфраструктуру для техобслуговування літаків НАТО-стандарту.

Такий підхід відповідає практиці країн, які вже купували Rafale.

"Приклад Хорватії, яка на будівництво інфраструктури витратила 37 млн євро — у цю суму входять як захисні укриття, так і приміщення для проведення обслуговування літаків, а також розташування тренажерів під Rafale", — підсумували в Defense Exspress.

Нагадаємо, за даними видання Politico, постачання 100 французьких винищувачів Rafale Україні може опинитися під питанням через брак фінансів у обох сторін і недостатні потужності компанії-виробника.