Появление Rafale в Украине: почему нужны новые защищенные укрытия, — аналитики (фото)

Украина готовится к закупке до 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen E от Saab и/или до 100 французских Rafale от Dassault. Контракты пока не подписаны, однако обсуждаемые объемы говорят о фундаментальной перестройке украинских ВВС, которая потребует не только подготовки пилотов и техников, но и серьезного обновления инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов остается строительство и модернизация ангаров и укрытий для самолетов, пишут обозреватели Defense Express. С момента полномасштабного вторжения России регулярно звучала критика относительно отсутствия укрытий на части украинских аэродромов.

Авторы материала напомнили, что после удара по авиабазе возле Миргорода в 2022 году многие спрашивали, почему истребители Су-27 находились под открытым небом. Ответ прост: на этой базе физически нет укрытий, в которые такие самолеты могли бы поместиться.

Поместятся ли западные истребители в существующие советские укрытия?

Основная часть действующих защищенных стоянок на украинских аэродромах — укрытия типа 2А13 (АУ-13), построенные еще в советское время. Их параметры:

ширина — 12,9 м,

длина — 28 м,

точная высота в открытых источниках отсутствует, но укрытия проектировались под МиГ-23 (высота — 5,77 м).

Арочные укрытия 2А13 Фото: Defense Express

Это означает, что французские истребители Rafale в такие укрытия должны поместиться, поскольку длина самолета — 15,3 м, размах крыла достигает 10,9 м, а высота — 5,3 м.

Шведские Gripen E еще компактнее: длина — 15,2 м, размах крыла — 8,6 м, высота для версии Gripen C — 4,5 м (для версии E сопоставима).

Таким образом, подчеркнули аналитики, оба типа истребителей могут базироваться в существующих укрытиях — хотя их количество явно недостаточно, а состояние многих требует модернизации.

Почему Украине все равно понадобятся новые ангары

Даже несмотря на совместимость с советскими укрытиями, Украине придется строить новые защищенные стоянки, ангары обслуживания, помещения для тренажеров и инфраструктуру для техобслуживания самолетов НАТО-стандарта.

Такой подход соответствует практике стран, уже покупавших Rafale.

"Пример Хорватии, которая на строительство инфраструктуры потратила 37 млн ​​евро – в эту сумму входят как защитные укрытия, так и помещения для проведения обслуживания самолетов, а также расположение тренажеров под Rafale", — подытожили в Defense Exspress.

Напомним, по данным издания Politico, поставка 100 французских истребителей Rafale Украине может оказаться под вопросом из-за нехватки финансов у обеих сторон и недостаточных мощностей компании-производителя.