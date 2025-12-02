Україна не збила жодної ракети С-300 у листопаді: експерт пояснив причини та назвав рішення

Попри високі показники роботи української ППО у листопаді, коли було знищено 82% російських повітряних цілей, Україна стикається з серйозними викликами у протидії балістичному озброєнню. Найбільшу небезпеку наразі становлять ракети типу С-300, які українським силам оборони перехопити вкрай важко.

Статистика боротьби з цим типом озброєння є невтішною через брак спеціалізованих засобів. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів Дмитро Следюк, керівник навчального департаменту НАВУ (Центру для пілотів дронів).

"Нам просто не вистачає засобів для враження балістики. Балістика для нас — це найбільш швидка зброя, яку важче збивати. Найбільш небезпечними зараз є ракети С-300: із десяти ракет ми не збили взагалі жодної", — наголосив Следюк.

Головна проблема полягає у траєкторії та швидкості польоту цих ракет. Як пояснює фахівець, ракета С-300 заходить на ціль практично вертикально згори і на величезній швидкості. Це залишає силам ППО критично мало часу на виявлення загрози та реакцію.

Під ударом найчастіше опиняються Київ, Дніпро та Харків, проте загроза існує для будь-якого регіону України, оскільки ворог продовжує тактику ураження енергетичної інфраструктури.

Втім, ситуація може змінитися з посиленням української системи ППО західними зразками озброєння. Дмитро Следюк зазначив, що ефективно протидіяти такій балістиці здатна нова модифікація франко-італійського зенітного ракетного комплексу SAMP/T.

"Цей комплекс має збивати такі ракети, бо в них стоїть радар, який бачить вертикально вгору. До нас вже прибувають такі комплекси, тому я сподіваюсь, що в майбутньому ці ракети ми будемо збивати більш ефективно", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Фокус писав, що протиповітряна оборона протягом листопада 2025 року знищила 9707 повітряних цілей, якими РФ атакувала Україну. Це були дрони, а також різні ракети.

Також Сили оборони України вживають ефективних заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. За даними військових, з вересня по листопад підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили до 100 ворожих коригованих авіабомб (КАБ).