Нова тактика: що змінилося в ракетних ударах ЗС РФ по Україні

Для бойових вильотів ЗС РФ почали постійно використовувати авіабази на Далекому Сході — "Українка" і "Біла". Звідти вилітають і здійснюють пуски ракет по Україні Ту-95МС.

Через це час підльоту до рубежів тепер становить 6-8 годин, повідомляє моніторинговий канал Treacking.

Під час масштабних ракетних атак по Україні 30 жовтня, а також 19 і 29 листопада вильоти бортів Ту-95МС на пуски ракет здійснювалися прямо з Далекого Сходу.

Після пусків Ту-95МС відразу споряджають, після чого вони перелітають на Далекий Схід, звідки незабаром знову здійснюють пуски крилатих ракет Х-101/555

"Тактика ракетних атак змінена практично повністю. На фото 7х бортів Ту-95МС на авіабазі Енгельс-2, які були задіяні для ракетної атаки 29.11. Усі вони вже перебувають на Далекому Сході, щонайменше 4х із них можуть бути споряджені крилатими ракетами Х-101/555", — наголошується в публікації.

Стратегічні бомбардувальники на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області Фото: Telegram

29 листопада російські окупанти атакували ракетами і дронами Київ, завдавши масштабних руйнувань.

Тим часом, незважаючи на високі показники роботи української ППО в листопаді, коли було знищено 82% російських повітряних цілей, Україна стикається з серйозними викликами у протидії балістичному озброєнню. Найбільшу небезпеку зараз становлять ракети типу С-300, які українським силам оборони перехопити вкрай важко.

Така ситуація склалася через брак спеціалізованих засобів, розповів Дмитро Следюк, керівник навчального департаменту НАВУ (Центру для пілотів дронів).

Нагадаємо, Сили оборони України вживають ефективних заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб.