РФ готує новий масований удар по Україні: монітори підрахували, скільки споряджено літаків

Два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, за даними Monitor, залишають авіабазу "Енгельс" і тримають курс на "Оленячу". Інший канал "ППО Радар" стверджує, що також існує загроза застосування противником ракет "Калібр", "Іскандер" і "Кинджал".

Окупанти вже спорядили два борти Ту-95МС крилатими ракетами, і бомбардувальники залишають авіабазу "Енгельс-2" і перелітають на базу "Оленья", повідомляє моніторинговий канал Tracking.

Крім того, ще мінімум два споряджених Ту-95МС уже перебувають на Далекому Сході, звідки Росія останнім часом активно бомбардує Україну.

За інформацією каналу "ППО Радар", для масованого удару ЗС РФ можуть використати від 4 до 6 Ту-95 МС, до трьох бомбардувальників Ту-160 і близько 700 ударних дронів різних типів. Також є загроза застосування до 24 ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря, до 16 балістичних ракет "Іскандер-М" і близько п'яти аеробалістичних ракет "Кинджал".

Відео дня

Українцям необхідно реагувати на сигнали повітряної тривоги і стежити за інформацією про пуски та рух ракет і дронів.

У Повітряних силах ЗСУ інформацію про підготовку ворога до можливого удару поки не коментували.

Останнім часом Росія методично і прицільно вибиває енергетичні об'єкти в Україні, щоб залишити людей без елементарних умов життя. На думку оглядачів The Washington Post, Київ і схід України за крок від повного блекауту через масовані атаки РФ.

Експерти не беруться сказати, скільки атак Росії знадобиться для того, щоб влаштувати абсолютний енергетичний колапс, з огляду на те, що через ослаблення української ППО захист решти енергосистеми ускладнений.

Тим часом в Одеській області, яку ворог масовано обстрілює вже кілька днів і ночей поспіль, понад 430 тисяч споживачів залишаються без електропостачання.

Що стосується решти України, яка потерпає від багатогодинних відключень світла, то аналітики не прогнозують особливо помітного полегшення з відключеннями.

Ба більше, уряд ухвалив рішення переглянути перелік критичної інфраструктури, що не підлягає обмеженню е/е.

Нагадаємо, які пристрої не можна підключати до домашнього генератора.