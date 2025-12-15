Украина "на грани" полного обесточивания из-за атак РФ: какие регионы страдают больше всего, — WP

Киев и восточные регионы Украины оказались на грани масштабного энергетического коллапса из-за постоянных атак России на электростанции и линии передачи электроэнергии. Жители столицы и областей уже вынуждены проводить по несколько часов без света, а предприятия — работать на генераторах.

По данным The Washington Post, с октября Россия регулярно обстреливает украинские электростанции и подстанции, применяя ракеты и беспилотники. Удары направлены прежде всего на западные области, где сосредоточены основные мощности для производства электроэнергии, и уже сейчас нарушили стабильное снабжение на восток страны. Чиновники и эксперты отмечают, что атаки носят стратегический характер и могут фактически разделить энергосеть Украины на две части.

Европейские дипломаты сообщают, что Киев и восточные регионы "почти на грани" полного отключения электричества. Специалисты не могут точно предсказать, сколько ударов понадобится для полного обесточивания, так как все зависит от конкретных целей и запасов резервного оборудования для быстрого восстановления.

В Киеве жители проводят без света до 16 часов в день, а большинство предприятий вынуждены работать от дизельных генераторов. Украинские власти предлагают временное прекращение огня в энергетике: Россия должна прекратить атаки на электростанции, а Украина — остановить удары по нефтяной и газовой инфраструктуре России. В свою очередь, в Кремле отказываются от переговоров и отмечает, что его приоритет — "мир, а не прекращение огня".

Издание. ссылаясь на заявления экспертов пишет, что такое перемирие могло бы стать первым шагом к более широкому мирному урегулированию. Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к этим переговорам, но отметил, что окончательное решение зависит от позиции США и других союзников.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, в ноябре Россия осуществила около 5000 ударов беспилотниками и ракетами, тогда как в начале года эта цифра не превышала 2000. Более того, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что компания потеряла значительную часть производственных мощностей и сейчас активно ищет оборудование для быстрого восстановления работы сети. Сейчас энергетики проводят ремонты поврежденных подстанций, заменяют трансформаторы и газовые компрессоры и подключают резервные линии, чтобы минимизировать перебои в электроснабжении.

И все же несмотря на постоянные атаки, энергосистема страны продолжает работать. Как говорится в материале, энергетики прогнозируют, что перебои с электричеством будут продолжаться в течение всей зимы и даже в начале весны, особенно в регионах на линии фронта или у границы с Россией, где атаки происходят почти ежедневно.

Местные жители пытаются адаптироваться к новым условиям. В частности, киевский косметолог Татьяна Палиенко рассказала, что несмотря на отключение света, телефонная связь и интернет работают стабильно. Зато администратор боксерского клуба Каролина Мачула отметила, что многочасовые отключения сильно усложняют жизнь: приходится подниматься по лестнице, холодильники выходят из строя, а психологически ситуация истощает.

Энергетики подчеркивают, что благодаря ремонту и работе компании "Укренерго" удалось избежать полного коллапса. Однако атаки России продолжают создавать серьезную угрозу стабильности электроснабжения, а украинцы вынуждены готовиться к новым перебоям в течение всей зимы.

Отметим, что, по словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, сократить количество отключений электроэнергии в Одесской области до менее чем трех-четырех очередей пока маловероятно.

Также Фокус писал, что после одной из самых мощных российских атак на выходных в Одесской области более 430 тысяч жителей остались без электроснабжения, а в городе выставили автоцистерны с питьевой водой для населения.