Україна "на межі" повного знеструмлення через атаки РФ: які регіони страждають найбільше, — WP

Київ та східні регіони України опинилися на межі масштабного енергетичного колапсу через постійні атаки Росії на електростанції та лінії передачі електроенергії. Жителі столиці та областей вже змушені проводити по кілька годин без світла, а підприємства — працювати на генераторах.

За даними The Washington Post, з жовтня Росія регулярно обстрілює українські електростанції та підстанції, застосовуючи ракети та безпілотники. Удари спрямовані передусім на західні області, де зосереджені основні потужності для виробництва електроенергії, і вже зараз порушили стабільне постачання на схід країни. Чиновники та експерти зазначають, що атаки мають стратегічний характер і можуть фактично розділити енергомережу України на дві частини.

Європейські дипломати повідомляють, що Київ та східні регіони "майже на межі" повного відключення електрики. Фахівці не можуть точно передбачити, скільки ударів знадобиться для повного знеструмлення, бо все залежить від конкретних цілей і запасів резервного обладнання для швидкого відновлення.

Відео дня

У Києві мешканці проводять без світла до 16 годин на день, а більшість підприємств змушені працювати від дизельних генераторів. Українська влада пропонує тимчасове припинення вогню в енергетиці: Росія повинна припинити атаки на електростанції, а Україна – зупинити удари по нафтовій і газовій інфраструктурі Росії. Своєю чергою, у Кремлі відмовляються від переговорів та зазначає, що його пріоритет – "мир, а не припинення вогню".

Видання. посилаючись на заяви експертів пише, що таке перемир’я могло б стати першим кроком до ширшого мирного врегулювання. Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до цих переговорів, але зазначив, що остаточне рішення залежить від позиції США та інших союзників.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, у листопаді Росія здійснила близько 5000 ударів безпілотниками та ракетами, тоді як на початку року ця цифра не перевищувала 2000. Ба більше, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що компанія втратила значну частину виробничих потужностей і зараз активно шукає обладнання для швидкого відновлення роботи мережі. Наразі енергетики проводять ремонти пошкоджених підстанцій, замінюють трансформатори та газові компресори та підключають резервні лінії, щоб мінімізувати перебої в електропостачанні.

Та все ж попри постійні атаки, енергосистема країни продовжує працювати. Як йдеться в матеріалі, енергетики прогнозують, що перебої з електрикою триватимуть протягом усієї зими та навіть на початку весни, особливо у регіонах на лінії фронту або біля кордону з Росією, де атаки відбуваються майже щодня.

Місцеві жителі намагаються адаптуватися до нових умов. Зокрема, київський косметолог Тетяна Палієнко розповіла, що попри відключення світла, телефонний зв’язок і інтернет працюють стабільно. Натомість адміністратор боксерського клубу Кароліна Мачула зазначила, що багатогодинні відключення сильно ускладнюють життя: доводиться підійматися по сходах, холодильники виходять з ладу, а психологічно ситуація виснажує.

Енергетики підкреслюють, що завдяки ремонту та роботі компанії "Укренерго" вдалося уникнути повного колапсу. Проте атаки Росії продовжують створювати серйозну загрозу стабільності електропостачання, а українці змушені готуватися до нових перебоїв протягом усієї зими.

Зазначимо, що, за словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, скоротити кількість відключень електроенергії в Одеській області до менше ніж трьох-чотирьох черг наразі малоймовірно.

Також Фокус писав, що після однієї з найпотужніших російських атак на вихідних в Одеській області понад 430 тисяч жителів залишилися без електропостачання, а в місті виставили автоцистерни з питною водою для населення.