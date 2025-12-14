Вимкнення на Одещині — це не блекаут: експерт пояснив, яка ситуація в області з електроенергією

Через нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру Одеси та Миколаївщини мешканців Одещини можуть очікувати відключення електроенергії тривалістю у межах трьох — чотирьох черг. Експерти підкреслюють, що ці перебої контрольовані та не становлять загрози повного блекауту, але ситуація залишається складною через особливості регіональної мережі.

Як розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев в ефірі "Українського Радіо", наразі скоротити час відключень на Одещині до менше ніж трьох — чотирьох черг навряд чи можливо. За його словами, остання хвиля атак завдала особливо сильних пошкоджень Одещині та Миколаївщині, а Росія переслідує дві основні цілі: порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України та ізолювати периферійні регіони з невеликою кількістю електростанцій і слабким зв’язком з основною мережею.

Рябцев наголосив, що нинішні вимкнення не можна вважати блекаутом. Вони керовані, здійснюються за командою диспетчерів і дозволяють уникнути неконтрольованих перебоїв, коли виходить із ладу вся енергосистема.

"Блекаут відбувається тоді, коли система повністю не працює та енергетики не можуть її відновити. На Одещині таких випадків немає", — пояснив експерт.

Він також зазначив, що роботи з відновлення енергопостачання тривають, але тривалість вимкнень обумовлена структурою мережі. Одещина є периферійним регіоном із малою кількістю ліній електропередач до центральних областей, де розташовані основні джерела генерації. Через це швидко компенсувати пошкодження і скоротити час відключень неможливо. За словами Рябцева, розв'язання проблеми полягає у розвитку малих локальних електростанцій і інтеграції їх до загальної мережі.

Експерт пояснив, що атаки Росії на Південь України переслідують дві стратегічні цілі. Перша — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми по Дніпру, друга — ізолювати периферійні області, такі як Чернігівщина, Донеччина та Одещина, які мають невелику кількість електростанцій і високі навантаження. Для цього ворог знищує підстанції та лінії високовольтних передач, які забезпечують перерозподіл електроенергії всередині країни.

Щодо впливу на інші регіони, Рябцев заспокоює: керовані відключення на Одещині не вплинуть на Київ, Полтавщину чи інші області.

"Система залишається керованою. Відключення проводяться диспетчерами, щоб уникнути ефекту доміно та блекауту", — підкреслив він.

Причиною частих змін графіків відключень є зміни обсягів генерації та споживання. Наприклад, у сонячну погоду додаткова енергія від фотоелектростанцій дозволяє підключати більше споживачів, тоді як аварії на обладнанні змінюють розподіл електрики та тривалість вимкнень. Рябцев пояснив, що навіть у багатоквартирних будинках під час частих циклів включення-виключення можуть не працювати ліфти або інша електроніка, тому енергетики змушені оперативно реагувати на локальні проблеми.

Різна ситуація в регіонах зумовлена фізичною пропускною здатністю ліній передач і наявними потужностями генерації.

"Електроенергія не передається повітрям. Щоб її доставити, потрібні лінії певної потужності, які визначають, хто і скільки може отримати електрики. Через це на одних вулицях відключення тривають довше, ніж на сусідніх", — пояснив експерт.

Він також наголосив, що для стабільного енергопостачання Україні потрібно продовжувати будівництво нових ліній передач і розвиток мережі. За його словами, "Укренерго" вже зарезервувало кошти для завершення щонайменше двох критично важливих ліній наступного року, а оператори систем розподілу працюють над локальними проєктами, щоб покращити ситуацію на регіональному рівні.

Нагадаємо, що вночі та вранці 13 грудня ЗС РФ завдали масштабного удару по Одеській області із застосування ракет та ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу частина Одеси залишилась без світла, води та тепла.

Також Фокус писав, що 14 грудня Миколаїв тимчасово залишився без електропостачання та водопостачання через ліквідацію наслідків російських обстрілів.