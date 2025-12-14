Отключения в Одесской области — это не блэкаут: эксперт объяснил, какая ситуация в области с электроэнергией

Из-за недавних атак на энергетическую инфраструктуру Одессы и Николаева, жителей Одесской области могут ожидать отключения электроэнергии продолжительностью в пределах трех — четырех очередей. Эксперты подчеркивают, что эти перебои контролируемые и не представляют угрозы полного блэкаута, но ситуация остается сложной из-за особенностей региональной сети.

Как рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире "Украинского Радио", сейчас сократить время отключений в Одесской области до менее чем трех — четырех очередей вряд ли возможно. По его словам, последняя волна атак нанесла особенно сильные повреждения Одесской и Николаевской областей, а Россия преследует две основные цели: нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и изолировать периферийные регионы с небольшим количеством электростанций и слабой связью с основной сетью.

Рябцев подчеркнул, что нынешние отключения нельзя считать блэкаутом. Они управляемые, осуществляются по команде диспетчеров и позволяют избежать неконтролируемых перебоев, когда выходит из строя вся энергосистема.

"Блэкаут происходит тогда, когда система полностью не работает и энергетики не могут ее восстановить. В Одесской области таких случаев нет", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются, но продолжительность отключений обусловлена структурой сети. Одесская область является периферийным регионом с малым количеством линий электропередач в центральные области, где расположены основные источники генерации. Из-за этого быстро компенсировать повреждения и сократить время отключений невозможно. По словам Рябцева, решение проблемы заключается в развитии малых локальных электростанций и интеграции их в общую сеть.

Эксперт пояснил, что атаки России на Юг Украины преследуют две стратегические цели. Первая — нарушить целостность объединенной энергосистемы по Днепру, вторая — изолировать периферийные области, такие как Черниговщина, Донетчина и Одесская область, которые имеют небольшое количество электростанций и высокие нагрузки. Для этого враг уничтожает подстанции и линии высоковольтных передач, которые обеспечивают перераспределение электроэнергии внутри страны.

Относительно влияния на другие регионы, Рябцев успокаивает: управляемые отключения в Одесской области не повлияют на Киев, Полтавскую или другие области.

"Система остается управляемой. Отключения проводятся диспетчерами, чтобы избежать эффекта домино и блэкаута", — подчеркнул он.

Причиной частых изменений графиков отключений являются изменения объемов генерации и потребления. Например, в солнечную погоду дополнительная энергия от фотоэлектростанций позволяет подключать больше потребителей, тогда как аварии на оборудовании меняют распределение электричества и продолжительность отключений. Рябцев пояснил, что даже в многоквартирных домах во время частых циклов включения-выключения могут не работать лифты или другая электроника, поэтому энергетики вынуждены оперативно реагировать на локальные проблемы.

Разная ситуация в регионах обусловлена физической пропускной способностью линий передач и имеющимися мощностями генерации.

"Электроэнергия не передается по воздуху. Чтобы ее доставить, нужны линии определенной мощности, которые определяют, кто и сколько может получить электричества. Из-за этого на одних улицах отключения длятся дольше, чем на соседних", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что для стабильного энергоснабжения Украины нужно продолжать строительство новых линий передач и развитие сети. По его словам, "Укрэнерго" уже зарезервировало средства для завершения как минимум двух критически важных линий в следующем году, а операторы систем распределения работают над локальными проектами, чтобы улучшить ситуацию на региональном уровне.

Напомним, что ночью и утром 13 декабря ВС РФ нанесли масштабный удар по Одесской области с применением ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела часть Одессы осталась без света, воды и тепла.

Также Фокус писал, что 14 декабря Николаев временно остался без электроснабжения и водоснабжения из-за ликвидации последствий российских обстрелов.