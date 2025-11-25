18-20 часов без света может стать реальностью: сколько будут длиться отключения электроэнергии

Ситуация с энергетикой в Украине остается сложной, ведь враг постоянно атакует электростанции и линии энергопередач. Энергетикам удается улучшать ситуацию, впрочем, вероятно, длительные отключения электроэнергии будут с Украиной до весны.

При этом периоды восстановления будут затягиваться, ведь россияне продолжают постоянные атаки по инфраструктуре. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Telegraf.

По его словам, отключения электроэнергии в Украине будут до конца войны, а может даже и дальше.

При этом россияне бьют по инфраструктуре, которая обеспечивает подачу электроэнергии в Киев, из-за чего ситуация будет еще сложнее.

По словам Попенко, генерации электроэнергии хватает, чтобы покрыть базовое потребление. В то же время проблема заключается в том, чтобы доставлять электроэнергию от электростанций.

"Если неделю назад проблема была только с Ровенской и Хмельницкой АЭС, то сейчас и Южноукраинская АЭС страдает от того, что не может выдать полный объем электроэнергии в сеть. Пришлось же остановить 4 из 9 энергоблоков", — пояснил эксперт.

В то же время он прогнозирует больший дефицит электроэнергии с наступлением холодов.

"Эти отключения может улучшатся в пределах 1-2 часов, но это не факт. Мы должны быть готовы к тому, что эти 14-16 часов затянутся вплоть до марта", — отметил Попенко.

В марте же, по его словам, появится солнце, и в некоторых регионах будет больше электроэнергии благодаря солнечным электростанциям, которые расположены в разных регионах. Из-за этого эту электроэнергию не надо доставлять из региона в регион.

Он напомнил, что в 2025-м году ситуация с электроэнергией благодаря солнечным электростанциям начала улучшаться с 10-12 марта.

На вопрос о том, грозит ли украинцам отключение электроэнергии на 18-20 часов, Попенко заявил, что это уже реальность для некоторых регионов.

Проблемой, которые усложняют ситуацию, эксперт называет вопрос распределения электроэнергии по городам и регионам.

"Здесь нужна проверка Госэнергонадзора — как кто распределяет электроэнергию, по каким регионам, чтобы не было ситуации, как в Житомире в прошлом году. Когда в Житомире был свет 24 на 7, а вся область 18-20 часов без света. Поэтому вопрос гораздо сложнее, чем просто работа одного-двух ведомств. Это и коррупция украинская. Определенная куча предприятий и учреждений в списке критической инфраструктуры, хотя к ней не имеют никакого отношения", — заявил Попенко.

Ситуация в Киеве

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг, Киев всегда был дефицитным городом с точки зрения энергетики. В частности, он напомнил, что 5-6 лет назад от Ровенской АЭС протянули специально отдельную ветку подачи электроэнергии, чтобы увеличить ее подачу в столицу.

При этом россияне уничтожили Трипольскую ТЭС, а возможности Ровенской АЭС уменьшены, а ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-4 не в состоянии обеспечить Киев необходимой электроэнергией. Поэтому Киев ожидают постоянные проблемы с электроэнергией. В дополнение, как только ситуация улучшается, россияне бьют по ветке от Ривненской АЭС, разрушают трансформаторные подстанции.

Он также объяснил, почему нельзя сделать в Киеве графики, как в Ивано-Франковске, где действуют одинаковые промежутки времени отключения и подачи электроэнергии?

По его словам, немало предприятий и жилых домов запитаны на старые строительные сети. В Киеве около 400 таких домов, которые не имеют своих трансформаторных подстанций.

"Куча предприятий висят на временных сетях. В Киеве огромный бардак с электроэнергией, но это и большой бизнес. К сожалению, государство не навело порядок, чтобы заставить облэнерго заменить сети. Даже трансформаторы горят, взрываются. Поэтому в Киеве, к сожалению, нет желания у кого-то этим вопросом заниматься. Навести порядок было очень и очень сложно", — отметил Попенко.

Ситуация в украинской энергетике

В "Укрэнерго" сообщили, что в ночь на 25 ноября россияне совершили шестую за последние два месяца, массированную ракетно-пушечную атаку на энергообъекты в нескольких областях. В результате обстрела обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Киевской областях, и в г. Киев.

Из-за этого в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях утром применялись аварийные обесточивания. После этого ограничения во всех указанных регионах будут заменены на увеличенный, по сравнению с предыдущим прогнозом, объем применения графиков почасовых отключений.

В остальных областях Украины — будут действовать ГПВ объемом от 0,5 до 2,5 очередей, как и было запланировано.

При этом в ДТЭК сообщили, что аварийные отключения применяются только на левом берегу Киева, а также в Броварском и Бориспольском районе Киевщины.

Обстрел 25 ноября

В ночь на 25 ноября россияне осуществили массированную комбинированную ракетно-пушечную атаку. Основной целью был Киев. Враг целился по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В результате атаки были погибшие и раненые. Также была ограничена подача тепла для двух районов Киева.

Попадания зафиксированы и в жилые дома. В частности, в Днепровском районе произошло попадание в 9-этажный дом. Его жители мастерили "канаты" собственноручно, чтобы спастись от пожара.