18-20 годин без світла може стати реальністю: скільки триватимуть відключення електроенергії

Ситуація з енергетикою в Україні залишається складною, адже ворог постійно атакує електростанції та лінії енергопередач. Енергетикам вдається покращувати ситуацію, утім, ймовірно, тривалі відключення електроенергії будуть з Україною до весни.

При цьому періоди відновлення будуть затягуватися, адже росіяни продовжують постійні атаки по інфраструктурі. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю Telegraf.

За його словами, відключення електроенергії в Україні будуть до кінця війни, а може навіть і далі.

При цьому росіяни б'ють по інфраструктурі, яка забезпечує подачу електроенергії до Києва, через що ситуація буде ще складніше.

За словами Попенка, генерації електроенергії вистачає, щоб покрити базове споживання. У той же час проблема полягає в тому, щоб доставляти електроенергію від електростанцій.

"Якщо тиждень тому проблема була тільки з Рівненською та Хмельницькою АЕС, то зараз і Південноукраїнська АЕС страждає від того, що не може видати повний обсяг електроенергії в мережу. Довелося ж зупинити 4 з 9 енергоблоків", — пояснив експерт.

У той же час він прогнозує більший дефіцит електроенергії з настанням холоду.

"Ці відключення може покращаться в межах 1-2 годин, але це не факт. Ми повинні бути готові до того, що ці 14-16 годин затягнуться аж до березня", — зазначив Попенко.

У березні ж, за його словами, з'явиться сонце, і в деяких регіонах буде більше електроенергії завдяки сонячним електростанціям, які розташовані в різних регіонах. Через це цю електроенергію не треба доставляти з регіону в регіон.

Він нагадав, що у 2025-му році ситуація з електроенергією завдяки сонячним електростанціям почала покращуватися з 10-12 березня.

На питання про те, чи загрожує українцям відключення електроенергії на 18-20 годин, Попенко заявив, що це вже реальність для деяких регіонів.

Проблемою, які ускладнюють ситуацію, експерт називає питання розподілу електроенергії по містах і регіонах.

"Тут потрібна перевірка Держенергонагляду — як хто розподіляє електроенергію, по яких регіонах, щоб не було ситуації, як у Житомирі минулого року. Коли в Житомирі було світло 24 на 7, а вся область 18-20 годин без світла. Тому питання набагато складніше, ніж просто робота одного-двох відомств. Це й корупція українська. Певна купа підприємств і закладів у списку критичної інфраструктури, хоча до неї не мають жодного відношення", — заявив Попенко.

Ситуація в Києві

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг, Київ завжди був дефіцитним містом з погляду енергетики. Зокрема, він нагадав, що 5-6 років тому від Рівненської АЕС протягнули спеціально окрему гілку подачі електроенергії, щоб збільшити її подачу до столиці.

При цьому росіяни знищили Трипільську ТЕС, а можливості Рівненської АЕС зменшені, а ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і ТЕЦ-4 не в змозі забезпечити Київ необхідною електроенергією. Тож на Київ очікують постійні проблеми з електроенергією. На додачу, як тільки ситуація покращується, росіяни б'ють по гілці від Рівненської АЕС, руйнують трансформаторні підстанції.

Він також пояснив, чому не можна зробити в Києві графіки, як в Івано-Франківську, де діють однакові проміжки часу відключення і подачі електроенергії?

За його словами, чимало підприємств та житлових будинків заживлені на старі будівельні мережі. У Києві близько 400 таких будинків, які не мають своїх трансформаторних підстанцій.

"Купа підприємств висять на тимчасових мережах. У Києві величезний бардак з електроенергією, але це й великий бізнес. На жаль, держава не навела порядку, щоб змусити обленерго замінити мережі. Навіть трансформатори горять, вибухають. Тому в Києві, на жаль, немає бажання в когось цим питанням займатися. Навести порядок було дуже і дуже складно", — зазначив Попенко.

Ситуація в українській енергетиці

В "Укренерго" повідомили, що в ніч на 25 листопада росіяни здійснили шосту за останні два місяці, масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок обстрілу знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Харківщині, Київщині , та у м. Київ.

Через це у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях вранці застосовувались аварійні знеструмлення. Після цього обмеження в усіх вказаних регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень.

У решті областей України – діятимуть ГПВ обсягом від 0,5 до 2,5 черг, як і було заплановано.

При цьому в ДТЕК повідомили, що аварійні відключення застосовуються лише на лівому березі Києва, а також у Броварському та Бориспільському районі Київщини.

Обстріл 25 листопада

У ніч на 25 листопада росіяни здійснили масовану комбіновану ракетно-дронову атаку. Основною ціллю був Київ. Ворог цілив по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Внаслідо атаки були загиблі та поранені. Також було обмежено подання тепла для двох районів Києва.

Влучання зафіксовані і в житлові будинки. Зокрема, у Дніпровському районі сталося влучання у 9-поверховий будинок. Його мешканці майстрували "канати" власноруч, щоб врятуватися від пожежі.