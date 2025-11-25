Комбінований удар по Києву: жителі пошкодженого будинку майстрували "канати" з ковдр (відео)

Вночі Київ атакували російські безпілотники та ракети, у Дніпровському районі сталося влучання у 9-поверховий будинок. Його мешканці майстрували «канати» власноруч, щоб врятуватися від пожежі.

Кияни використовували ковдри та простирадла, щоб зробити "канати" і за допомогою них врятуватись з пошкодженого будинку в Дніпровському районі. Про це 25 листопада повідомили на телеканалі "Київ".

Кореспондентка з місця події передала, що екстрені служби приїхали вчасно, але полум'я та дим ускладнювали рятувальникам прохід на верхні поверхи. Жителі будинку імпровізували, прагнучи порятунку від вогню.

Зокрема, конструкцію з тканини змайстрував киянин Руслан. На щастя, скористатись нею людям не довелося. Працівники ДСНС все ж допомогли їм з евакуацією.

"До сьомого поверху принаймні можна було перелізти, щоб не згоріти. У нас варіантів не було — пішов вогонь туди. Пішов такий дим, що вже неможливо було вийти у двері, неможливо вже було. Ми вже все зачиняли, що можна зачинити, забрали сусідів до себе (крайніх) з дитиною. Кричали, щоб хоча б дитину спустили", — розповів Руслан.

Відео дня

За даними ДСНС, у Дніпровському районі відбулося влучання у 9-поверховий будинок, внаслідок якого загинули та отримали поранення люди. На рівні 5-8 поверхів спалахнули пожежі, які вже загасили.

Нагадаємо, кількість загиблих у Києві зросла до шести осіб. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку. У Дніпровському районі загинули двоє, в тому числі 86-річна жінка.

На лівому березі Києва після нічної атаки запровадили екстрені відключення світла. Також про те, що графіки більше не діють, попередили мешканців Полтавської та Сумської областей.