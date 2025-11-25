Комбинированный удар по Киеву: жители поврежденного дома мастерили "канаты" из одеял (видео)

Ночью Киев атаковали российские беспилотники и ракеты, в Днепровском районе произошло попадание в 9-этажный дом. Его жители мастерили "канаты" собственноручно, чтобы спастись от пожара.

Киевляне использовали одеяла и простыни, чтобы сделать "канаты" и с помощью них спастись из поврежденного дома в Днепровском районе. Об этом 25 ноября сообщили на телеканале "Киев".

Корреспондентка с места происшествия передала, что экстренные службы приехали вовремя, но пламя и дым затрудняли спасателям проход на верхние этажи. Жители дома импровизировали, стремясь спасения от огня.

В частности, конструкцию из ткани смастерил киевлянин Руслан. К счастью, воспользоваться ею людям не пришлось. Работники ГСЧС все же помогли им с эвакуацией.

"До седьмого этажа по крайней мере можно было перелезть, чтобы не сгореть. У нас вариантов не было — пошел огонь туда. Пошел такой дым, что уже невозможно было выйти в дверь, невозможно уже было. Мы уже все закрывали, что можно закрыть, забрали соседей к себе (крайних) с ребенком. Кричали, чтобы хотя бы ребенка спустили", — рассказал Руслан.

По данным ГСЧС, в Днепровском районе произошло попадание в 9-этажный дом, в результате которого погибли и получили ранения люди. На уровне 5-8 этажей вспыхнули пожары, которые уже потушили.

Напомним, количество погибших в Киеве возросло до шести человек. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке. В Днепровском районе погибли двое, в том числе 86-летняя женщина.

На левом берегу Киева после ночной атаки ввели экстренные отключения света. Также о том, что графики больше не действуют, предупредили жителей Полтавской и Сумской областей.