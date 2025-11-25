Унаслідок нічного обстрілу в Києві два райони лишились без опалення

Після нічного обстрілу росіян подання тепла обмежено для двох районів Києва.

Наразі подання тепла обмежено для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах, повідомили у КМДА.

"Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада росіяни масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами. Основною ціллю став Київ. Крім ударних дронів, які тероризували столицю впродовж усієї ночі, росіяни атакували крилатими ракетами Х-59/69, а також ракетами "Кинджал".

Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян на столицю у ніч на 25 листопада почалися перебої з електро- та водопостачанням. Також через ворожий обстріл постраждали житлові будинки у центрі Києва.