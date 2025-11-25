В результате ночного обстрела в Киеве два района остались без отопления

После ночного обстрела россиян подача тепла ограничена для двух районов Киева.

Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах, сообщили в КГГА.

"Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома", — сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 ноября россияне массированно атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Основной целью стал Киев. Кроме ударных дронов, которые терроризировали столицу в течение всей ночи, россияне атаковали крылатыми ракетами Х-59/69, а также ракетами "Кинжал".

В результате массированной комбинированной атаки россиян на столицу в ночь на 25 ноября начались перебои с электро- и водоснабжением. Также из-за вражеского обстрела пострадали жилые дома в центре Киева.