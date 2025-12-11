Подарки жене на Рождество: наушники, планшеты, часы и еще пару интересных идей (фото, видео)

Идеальный подарок на праздники подобрать сложно, учитывая различные вкусы и большое обилие вариантов на рынке. Фокус отобрал топ гаджетов на Рождество для жены, девушки или мамы.

Дарить электронику в подарок на Рождество и другие праздники стало хорошей традицией, поскольку она играет важную роль в работе, отдыхе, быту. Фокус рекомендует пять устройств: планшет, грелку-павербанк, маску для кожи, смарт-часы и наушники. Такой подарок девушке будет полезным, практичным и будет постоянно напоминать о том, кто его вручил.

Xiaomi Redmi Pad 2 — планшет на рождество

Бюджетный планшет Xiaomi Redmi Pad 2 станет хорошим подарком на Рождество Фото: Скриншот

Планшет за 8000 грн имеет премиальный дизайн и выглядит намного дороже. Он оснащен 11-дюймовый дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением 1600 x 2560 пикселей с плотностью 274 ppi и яркостью 600 нит. Аудиосистема из четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos подходит как для прослушивания музыки, так и просмотра фильмов.

Рамка достаточно тонкая, чтобы выглядеть современно, и в то же время обеспечивает удобное место для удержания планшета. Корпус приятный на ощупь и тонкий — всего 7,4 мм.

Неплохую производительность обеспечивает процессор Mediatek Helio G100 Ultra, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Модель 2025 года получила поддержку мобильной связи LTE и спутниковой навигации GPS.

Сбалансированные характеристики, а также оптимальное соотношение цены и качества делают Xiaomi Redmi Pad 2 отличным планшетом на Рождество. Минусы проявляются в виде зарядки мощностью всего 18 Вт, нестабильного программного обеспечения Xiaomi и простых камер, но их с лихвой компенсирует доступная цена.

Обзор планшета Xiaomi Redmi Pad 2

Ocoopa Mag Twins — бюджетный подарок на Рождество

Ocoopa Mag Twins согреет девушку и зарядит другие гаджеты Фото: Скриншот

Относительно недорогой, но полезный подарок на Рождество, который согреет девушку, жену или маму в холодную зиму. Два устройства, оснащенные аккумуляторами по 10 000 мАч каждый, могут согревать руки до 16 часов в трех режимах температур (самый высокий — 55 градусов Цельсия). Цельный корпус из высококачественного полированного алюминия хорошо проводит тепло и при этом не очень тяжелый.

Ocoopa Mag Twins служит как грелкой для рук, так и павербанком. Это может помочь пережить зиму, учитывая отключения света и возможные перебои с отоплением. Купить в Украине сейчас можно по цене около 2000 грн.

Обзор грелок для рук Ocoopa Mag Twins

Shark CryoGlow Mask — подарок жене на рождество

Shark CryoGlow Mask поможет надолго сохранить красоту жены, мамы или девушки Фото: Скриншот

Маска позволяет ухаживать за кожей лица с помощью светодиодной терапии (включая красный, глубокий инфракрасный и синий свет) в сочетании с охлаждающей криотерапией с помощью специально разработанных пластин вокруг глаз, которые помогают охладить и снять отечность. Устройство получило высокие оценки среди экспертов по уходу за кожей и журналистов. Купить ее в Украине можно примерно за 14 000 грн.

Красный и ближний инфракрасный свет помогают уменьшить мелкие морщины и подтянуть кожу за восемь недель, а синий свет помогает уничтожить бактерии, способствующие появлению угревой сыпи, и уменьшает пятна примерно за четыре недели.

На пульте дистанционного управления, подключенном к устройству, загружены четыре режима лечения, поэтому легко прокручивать и выбирать нужный. Не обязательно все время лежать, ведь маска хорошо фиксируется на голове ремнями.

Обзор Shark CryoGlow Mask

Huawei Watch Fit 4 — умные часы на Рождество

Смарт-часы Huawei Watch Fit 4 станет бюджетным подарком на Рождество с высоким качеством Фото: Скриншот

Устройство отлично сочетает премиальный дизайн, высококлассные спортивные функции и доступную цену, с которой мало кто может сравниться — от 5550 грн в Украине. Дизайн значительно превосходит свою ценовую категорию благодаря приятному на ощупь алюминиевому корпусу и яркому AMOLED-дисплею, пользоваться которым одно удовольствие.

В отличие от многих других бюджетных смарт-часов, у Huawei Watch Fit 4 есть точный двухчастотный GPS и поддержка офлайн-карт с импортом маршрута. Обычно такие функции доступны только в моделях, стоящих на сотни долларов дороже.

При этом владельцы получают лишь базовый набор функций, что является разумным компромиссом, учитывая цену. У Huawei Watch Fit 4 нет бесконтактной оплаты и большого количества доступных приложений, зато есть отличное время автономной работы. При обычном использовании заряда хватит на целую неделю или же на четыре дня с постоянно включенным дисплеем.

Обзор умных часов Huawei Watch Fit 4

Apple AirPods Pro 3 — наушники на Рождество

Наушники Apple AirPods Pro 3 станут престижным подарком для второй половинки Фото: Скриншот

Лучшие наушники от Apple на сегодняшний день. Они станут отличным подарком для жены или девушки, которая пользуется iPhone. На самом деле, AirPods подключаются и к устройствам на Android, но не могут раскрыть с ними весь потенциал.

AirPods Pro 3 оснащены чипом Apple H2 и обеспечивают улучшенным активным шумоподавлением. Амбушюры с пенным наполнителем, которые обеспечивают более плотное прилегание и улучшенную пассивную шумоизоляцию. В результате система заглушает голоса людей или шум поблизости во время разговоров.

В AirPods Pro 3 Apple внедрила функцию измерения частоты сердечных сокращений, благодаря которой можно отслеживать пульс во время тренировок. Наушники обеспечивают перевод в реальном времени, которую можно активировать с помощью элементов управления на самих наушниках, но для этого необходимо иметь iPhone или другое устройство с поддержкой Apple Intelligence.

В Украине стоимость устройства стартует от 10 699 грн. Такие наушники в подарок на Рождество — не самый дешевый, но, определенно, ценный и качественный выбор.

Подарить на Рождество можно и телефон, хотя хорошая модель обойдется гораздо дороже всех вышеперечисленных вариантов. При выборе стоит обратить внимание на рейтинг лучших смартфонов в Европе 2025 года.