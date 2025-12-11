Подарунки дружині на Різдво: навушники, планшети, годинники та ще кілька цікавих ідей (фото, відео)

Ідеальний подарунок на свята підібрати складно, з огляду на різні смаки і велику кількість варіантів на ринку. Фокус відібрав топ гаджетів на Різдво для дружини, дівчини або мами.

Дарувати електроніку в подарунок на Різдво та інші свята стало доброю традицією, оскільки вона відіграє важливу роль у роботі, відпочинку, побуті. Фокус рекомендує п'ять пристроїв: планшет, грілку-павербанк, маску для шкіри, смарт-годинник і навушники. Такий подарунок дівчині буде корисним, практичним і буде постійно нагадувати про те, хто його вручив.

Xiaomi Redmi Pad 2 — планшет на різдво

Бюджетний планшет Xiaomi Redmi Pad 2 стане хорошим подарунком на Різдво Фото: Скриншот

Планшет за 8000 грн має преміальний дизайн і виглядає набагато дорожче. Він оснащений 11-дюймовий дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц, роздільною здатністю 1600 x 2560 пікселів зі щільністю 274 ppi та яскравістю 600 ніт. Аудіосистема з чотирьох динаміків з підтримкою Dolby Atmos підходить як для прослуховування музики, так і перегляду фільмів.

Відео дня

Рамка досить тонка, щоб мати сучасний вигляд, і водночас забезпечує зручне місце для утримання планшета. Корпус приємний на дотик і тонкий — усього 7,4 мм.

Непогану продуктивність забезпечує процесор Mediatek Helio G100 Ultra, 4 або 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Модель 2025 року отримала підтримку мобільного зв'язку LTE і супутникової навігації GPS.

Збалансовані характеристики, а також оптимальне співвідношення ціни та якості роблять Xiaomi Redmi Pad 2 чудовим планшетом на Різдво. Мінуси проявляються у вигляді зарядки потужністю всього 18 Вт, нестабільного програмного забезпечення Xiaomi і простих камер, але їх з лишком компенсує доступна ціна.

Огляд планшета Xiaomi Redmi Pad 2

Ocoopa Mag Twins — бюджетний подарунок на Різдво

Ocoopa Mag Twins зігріє дівчину і зарядить інші гаджети Фото: Скриншот

Відносно недорогий, але корисний подарунок на Різдво, який зігріє дівчину, дружину або маму в холодну зиму. Два пристрої, оснащені акумуляторами по 10 000 мАг кожен, можуть зігрівати руки до 16 годин у трьох режимах температур (найвищий — 55 градусів Цельсія). Цілісний корпус із високоякісного полірованого алюмінію добре проводить тепло і при цьому не дуже важкий.

Ocoopa Mag Twins слугує як грілкою для рук, так і павербанком. Це може допомогти пережити зиму з огляду на відключення світла та можливі перебої з опаленням. Купити в Україні зараз можна за ціною близько 2000 грн.

Огляд грілок для рук Ocoopa Mag Twins

Shark CryoGlow Mask — подарунок дружині на різдво

Shark CryoGlow Mask допоможе надовго зберегти красу дружини, мами або дівчини Фото: Скриншот

Маска дає змогу доглядати за шкірою обличчя за допомогою світлодіодної терапії (включно з червоним, глибоким інфрачервоним і синім світлом) у поєднанні з охолоджувальною кріотерапією за допомогою спеціально розроблених пластин навколо очей, які допомагають охолодити і зняти набряклість. Пристрій отримав високі оцінки серед експертів з догляду за шкірою та журналістів. Купити його в Україні можна приблизно за 14 000 грн.

Червоне і ближнє інфрачервоне світло допомагають зменшити дрібні зморшки і підтягнути шкіру за вісім тижнів, а синє світло допомагає знищити бактерії, що сприяють появі вугрової висипки, і зменшує плями приблизно за чотири тижні.

На пульті дистанційного керування, під'єднаному до пристрою, завантажено чотири режими лікування, тож легко прокручувати та обирати потрібний. Не обов'язково весь час лежати, адже маска добре фіксується на голові ременями.

Огляд Shark CryoGlow Mask

Huawei Watch Fit 4 — розумний годинник на Різдво

Смарт-годинник Huawei Watch Fit 4 стане бюджетним подарунком на Різдво з високою якістю Фото: Скриншот

Пристрій чудово поєднує преміальний дизайн, висококласні спортивні функції та доступну ціну, з якою мало хто може зрівнятися — від 5550 грн в Україні. Дизайн значно перевершує свою цінову категорію завдяки приємному на дотик алюмінієвому корпусу і яскравому AMOLED-дисплею, користуватися яким одне задоволення.

На відміну від багатьох інших бюджетних смарт-годинників, у Huawei Watch Fit 4 є точний двочастотний GPS і підтримка офлайн-карт з імпортом маршруту. Зазвичай такі функції доступні тільки в моделях, що коштують на сотні доларів дорожче.

При цьому власники отримують лише базовий набір функцій, що є розумним компромісом, враховуючи ціну. У Huawei Watch Fit 4 немає безконтактної оплати і великої кількості доступних застосунків, зате є відмінний час автономної роботи. При звичайному використанні заряду вистачить на цілий тиждень або ж на чотири дні з постійно увімкненим дисплеєм.

Огляд розумного годинника Huawei Watch Fit 4

Apple AirPods Pro 3 — навушники на Різдво

Навушники Apple AirPods Pro 3 стануть престижним подарунком для другої половинки Фото: Скриншот

Найкращі навушники від Apple на сьогоднішній день. Вони стануть чудовим подарунком для дружини або дівчини, яка користується iPhone. Насправді, AirPods підключаються і до пристроїв на Android, але не можуть розкрити з ними весь потенціал.

AirPods Pro 3 оснащені чипом Apple H2 і забезпечують поліпшеним активним шумозаглушенням. Амбушюри з пінним наповнювачем, які забезпечують більш щільне прилягання і поліпшену пасивну шумоізоляцію. У результаті система заглушає голоси людей або шум поблизу під час розмов.

В AirPods Pro 3 Apple впровадила функцію вимірювання частоти серцевих скорочень, завдяки якій можна відстежувати пульс під час тренувань. Навушники забезпечують переведення в реальному часі, яке можна активувати за допомогою елементів управління на самих навушниках, але для цього необхідно мати iPhone або інший пристрій з підтримкою Apple Intelligence.

В Україні вартість пристрою стартує від 10 699 грн. Такі навушники в подарунок на Різдво — не найдешевший, але, безумовно, цінний і якісний вибір.

Подарувати на Різдво можна і телефон, хоча хороша модель обійдеться набагато дорожче за всі перераховані вище варіанти. Під час вибору варто звернути увагу на рейтинг найкращих смартфонів у Європі 2025 року.