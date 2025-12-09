Найкращі смартфони Європи 2025 року: Xiaomi і Motorola стали лідерами рейтингу (фото)

До рейтингу увійшли, переважно, смартфони від Xiaomi, її суббрендів Poco і Realme, а також від компанії Motorola. Вони визнані найбільш енергоємними.

Енергомаркування ЄС для мобільних пристроїв покликане надати огляд енергоефективності, терміну служби акумулятора, довговічності та ремонтопридатності смартфонів, щоб допомогти споживачам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо купівлі. Хоча деяким пристроям вдалося отримати вищі оцінки, флагманські моделі не змогли отримати рейтинг "А", пише notebookcheck.net.

З 20 червня 2025 року всі смартфони і кнопкові телефони, що продаються в Європейському союзі, повинні мати енергетичне маркування, аналогічне тому, яке використовується для побутової техніки. Воно призначене для інформування споживачів про шість характеристик пристрою:

загальний клас енергоефективності, від A (найкращий) до G (найгірший);

час роботи акумулятора, що визначається за стандартизованим процесом тестування;

довговічність акумулятора, вимірювана кількістю циклів зарядки;

надійність при вільному падінні;

клас ремонтопридатності, оцінюваний від A до E;

ступінь захисту від проникнення забруднень.

У майбутньому ці маркування енергоефективності мають бути чітко помітними як у фізичних роздрібних магазинах, так і в інтернет-магазинах, перш ніж споживачі зможуть придбати товар. Наразі реєстр Європейської комісії містить 603 маркування енергоефективності для смартфонів і планшетів.

Смартфон HMD Skyline

Рейтинг "А" отримали бюджетні телефони:

HMD Skyline,

HMD Fusion X1,

HMD Pulse.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: Andy Boxall / Digital Trends

Серед смартфонів найкращими визнано:

Motorola Edge 60 Pro,

Xiaomi 15,

Xiaomi 15 Ultra,

Poco F7 Pro,

Realme 14 Pro+,

Poco F7 Ultra,

Motorola Razr 60 Ultra A.

