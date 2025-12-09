Лучшие смартфоны Европы 2025 года: Xiaomi и Motorola стали лидерами рейтинга (фото)

В рейтинг вошли, преимущественно, смартфоны от Xiaomi, ее суббрендов Poco и Realme, а также от компании Motorola. Они признаны самыми энергоемкими.

Энергомаркировка ЕС для мобильных устройств призвана предоставить обзор энергоэффективности, срока службы аккумулятора, долговечности и ремонтопригодности смартфонов, чтобы помочь потребителям принимать обоснованные решения о покупке. Хотя некоторым устройствам удалось получить высшие оценки, флагманские модели не смогли получить рейтинг "А", пишет notebookcheck.net.

С 20 июня 2025 года все смартфоны и кнопочные телефоны, продаваемые в Европейском союзе, должны иметь энергетическую маркировку, аналогичную той, которая используется для бытовой техники. Она предназначена для информирования потребителей о шести характеристиках устройства:

общий класс энергоэффективности, от A (наилучший) до G (наихудший);

время работы аккумулятора, определяемое по стандартизированному процессу тестирования;

долговечность аккумулятора, измеряемая количеством циклов зарядки;

надежность при свободном падении;

класс ремонтопригодности, оцениваемый от A до E;

степень защиты от проникновения загрязнений.

В будущем эти маркировки энергоэффективности должны быть четко видны как в физических розничных магазинах, так и в интернет-магазинах, прежде чем потребители смогут приобрести товар. В настоящее время реестр Европейской комиссии содержит 603 маркировки энергоэффективности для смартфонов и планшетов.

Смартфон HMD Skyline

Рейтинг "А" получили бюджетные телефоны:

HMD Skyline,

HMD Fusion X1,

HMD Pulse.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: Andy Boxall / Digital Trends

Среди смартфонов лучшими признаны:

Motorola Edge 60 Pro,

Xiaomi 15,

Xiaomi 15 Ultra,

Poco F7 Prо,

Realme 14 Pro+,

Poco F7 Ultra,

Motorola Razr 60 Ultra A.

