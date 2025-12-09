Поддержите нас UA
Лучшие смартфоны Европы 2025 года: Xiaomi и Motorola стали лидерами рейтинга (фото)

Смартфоны Motorola Edge 60 Pro
Смартфоны Motorola Edge 60 Pro | Фото: Motorola

В рейтинг вошли, преимущественно, смартфоны от Xiaomi, ее суббрендов Poco и Realme, а также от компании Motorola. Они признаны самыми энергоемкими.

Энергомаркировка ЕС для мобильных устройств призвана предоставить обзор энергоэффективности, срока службы аккумулятора, долговечности и ремонтопригодности смартфонов, чтобы помочь потребителям принимать обоснованные решения о покупке. Хотя некоторым устройствам удалось получить высшие оценки, флагманские модели не смогли получить рейтинг "А", пишет notebookcheck.net.

С 20 июня 2025 года все смартфоны и кнопочные телефоны, продаваемые в Европейском союзе, должны иметь энергетическую маркировку, аналогичную той, которая используется для бытовой техники. Она предназначена для информирования потребителей о шести характеристиках устройства:

  • общий класс энергоэффективности, от A (наилучший) до G (наихудший);
  • время работы аккумулятора, определяемое по стандартизированному процессу тестирования;
  • долговечность аккумулятора, измеряемая количеством циклов зарядки;
  • надежность при свободном падении;
  • класс ремонтопригодности, оцениваемый от A до E;
  • степень защиты от проникновения загрязнений.

В будущем эти маркировки энергоэффективности должны быть четко видны как в физических розничных магазинах, так и в интернет-магазинах, прежде чем потребители смогут приобрести товар. В настоящее время реестр Европейской комиссии содержит 603 маркировки энергоэффективности для смартфонов и планшетов.

HMD Skyline
Смартфон HMD Skyline

Рейтинг "А" получили бюджетные телефоны:

  • HMD Skyline,
  • HMD Fusion X1,
  • HMD Pulse.
Xiaomi 15 Ultra
Смартфон Xiaomi 15 Ultra
Фото: Andy Boxall / Digital Trends

Среди смартфонов лучшими признаны:

  • Motorola Edge 60 Pro,
  • Xiaomi 15,
  • Xiaomi 15 Ultra,
  • Poco F7 Prо,
  • Realme 14 Pro+,
  • Poco F7 Ultra,
  • Motorola Razr 60 Ultra A.

Ранее мы писали, что назван худший телефон среднего класса 2025 года. Samsung почему-то считает нормальным просить 500 долларов за модель Galaxy A56, не предлагая при этом никаких ощутимых улучшений, возмущается тестировщик из Аndroid Сentral.