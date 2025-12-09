Лучшие смартфоны Европы 2025 года: Xiaomi и Motorola стали лидерами рейтинга (фото)
В рейтинг вошли, преимущественно, смартфоны от Xiaomi, ее суббрендов Poco и Realme, а также от компании Motorola. Они признаны самыми энергоемкими.
Энергомаркировка ЕС для мобильных устройств призвана предоставить обзор энергоэффективности, срока службы аккумулятора, долговечности и ремонтопригодности смартфонов, чтобы помочь потребителям принимать обоснованные решения о покупке. Хотя некоторым устройствам удалось получить высшие оценки, флагманские модели не смогли получить рейтинг "А", пишет notebookcheck.net.
С 20 июня 2025 года все смартфоны и кнопочные телефоны, продаваемые в Европейском союзе, должны иметь энергетическую маркировку, аналогичную той, которая используется для бытовой техники. Она предназначена для информирования потребителей о шести характеристиках устройства:
- общий класс энергоэффективности, от A (наилучший) до G (наихудший);
- время работы аккумулятора, определяемое по стандартизированному процессу тестирования;
- долговечность аккумулятора, измеряемая количеством циклов зарядки;
- надежность при свободном падении;
- класс ремонтопригодности, оцениваемый от A до E;
- степень защиты от проникновения загрязнений.
В будущем эти маркировки энергоэффективности должны быть четко видны как в физических розничных магазинах, так и в интернет-магазинах, прежде чем потребители смогут приобрести товар. В настоящее время реестр Европейской комиссии содержит 603 маркировки энергоэффективности для смартфонов и планшетов.
Рейтинг "А" получили бюджетные телефоны:
- HMD Skyline,
- HMD Fusion X1,
- HMD Pulse.
Среди смартфонов лучшими признаны:
- Motorola Edge 60 Pro,
- Xiaomi 15,
- Xiaomi 15 Ultra,
- Poco F7 Prо,
- Realme 14 Pro+,
- Poco F7 Ultra,
- Motorola Razr 60 Ultra A.
Ранее мы писали, что назван худший телефон среднего класса 2025 года. Samsung почему-то считает нормальным просить 500 долларов за модель Galaxy A56, не предлагая при этом никаких ощутимых улучшений, возмущается тестировщик из Аndroid Сentral.