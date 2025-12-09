Назван худший телефон среднего класса 2025 года: что купить вместо него (фото)

Samsung почему-то считает нормальным просить 500 долларов за модель Galaxy A56, не предлагая при этом никаких ощутимых улучшений, возмущается тестировщик из Аndroid Сentral.

Эксперт издания androidcentral.com протестировал ряд смартфонов среднего класса, выпущенных в 2025 году, и пришел к выводу, что худшим является Samsung Galaxy A56. Об этом он написал в своем обзоре.

Galaxy A56 разочаровал специалиста. Дело в том, что чип у него посредственный: Exynos 1580 значительно медленнее, чем в других смартфонах среднего класса, и это сразу становится очевидно при нагрузке — он просто не справляется с играми. А еще эксперт заметил подтормаживания после недели использования даже с оптимизированной оболочкой One UI 7.

Аппаратное обеспечение недостаточно хорошее для телефона стоимостью 500 долларов, полагает он. Единственное положительное изменение: дисплей стал ярче и хорошо справляется с HDR-контентом.

Відео дня

Еще одно улучшение связано с визуальной эстетикой: Samsung изменила дизайн задней панели, добавив продолговатый островок камеры, который выглядит лаконично. Телефон имеет металлическую центральную рамку и стеклянную заднюю панель, и его гораздо удобнее держать в руке, чем некоторые из его предшественников. Также есть Samsung Knox и защита IP67.

Samsung делает ставку на ИИ, поэтому A56 получил функции "Лучшее лицо", "Мгновенное замедление" и "Автообрезка". Однако полный набор утилит Galaxy AI недоступен. А вот, например, Google перенесла большинство функций ИИ в Pixel 9a, напоминает тестировщик.

Смартфон Galaxy A56 Фото: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Galaxy A56 оснащен той же батареей емкостью 5000 мАч, что и в прошлом году, и, в отличие от всех других телефонов, которые эксперт тестировал в 2025 году, он работает меньше, чем предшественник.

"Иногда мне все еще хватало на день использования, но если нагрузить устройство до предела, придется подзаряжать его перед сном", — написал автор.

Samsung перешла на зарядку мощностью 45 Вт, но A56 все еще заряжается значительно дольше 75 минут, и это один из самых медленных смартфонов среднего класса — дольше заряжается только Pixel 9a. Производитель также не использует технологию карбида кремния в аккумуляторах, а это означает, что A56 в очередной раз не дотягивает до конкурентов.

У телефона хорошая селфи-камера, и, хотя автофокуса нет, она неплохо снимает при хорошем освещении. Основная 50-мегапиксельная камера оказалась нестабильной, а качество снимков просто не дотягивало до уровня других смартфонов среднего класса. Вспомогательные камеры тоже не на высоте, и Samsung действительно стоит последовать примеру Nothing и сосредоточиться на создании двух отличных камер для своих устройств, считает тестировщик.

"Смартфоны Pixel 9a и OnePlus 13R предлагают лучший опыт использования практически во всех областях, а стоят они столько же, сколько A56. Стоит также рассмотреть POCO X7 Pro или OnePlus Nord 4 в дополнение к вышеупомянутым устройствам", — советует эксперт.

Тестировщику также понравились Vivo X200 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Find X8 Ultra, Honor Magic 7 Pro и Find N5, OnePlus Nord 4, Nothing Phone 3a. Они предлагают выдающиеся камеры и мощное оборудование.

Ранее мы сообщали, что смартфон Samsung Galaxy продают в Китае за 3000 долларов. Речь идет о модели Samsung Galaxy Z TriFold, которая имеет два шарнира и складывается "гармошкой".