Смартфон Samsung Galaxy продают в Китае за 3000 долларов: почему он такой дорогой (фото, видео)

Речь идет о модели Samsung Galaxy Z TriFold, которая имеет два шарнира и складывается "гармошкой".

Samsung Galaxy Z TriFold уже доступен для предзаказа в Китае, знаменуя собой выход компании на местный рынок в категории тройных складных устройств. Издание опубликовало gizmochina.com цены и характеристики устройства.

Samsung Galaxy Z TriFold: цена и модели

Galaxy Z TriFold предлагается в Китае в двух конфигурациях памяти. Вариант с 16 ГБ + 512 ГБ стоит 19 999 юаней (~2830 долларов США), а модель с 16 ГБ + 1 ТБ — 21 999 юаней (~3110 долларов США). Предзаказы принимаются в интернет-магазине Samsung. Устройство доступно только в черном цвете.

Как отмечает СМИ, Galaxy Z TriFold попадает в ту же категорию, что и Mate XT от Huawei, представленный в сентябре и ознаменовавший собой дебют компании в сегменте складных смартфонов. Издание напоминает, что Mate XT доступен в трех вариантах: модель 16 ГБ + 256 ГБ стоит 17 999 юаней (~2550 долларов США). Версии 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ имеют одинаковую цену с Samsung Galaxy Z TriFold, что позволяет обоим устройствам конкурировать на рынке ультра-премиальных складных устройств.

Відео дня

Смартфон Samsung Galaxy Z TriFold

Характеристики Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung использует конструкцию сгиба внутрь, которая защищает основной дисплей и обеспечивает более плавное движение по шарниру. В разложенном состоянии устройство представляет собой 10-дюймовую панель Dynamic AMOLED с разрешением QXGA, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Площадь экрана равна общей площади трех 6,5-дюймовых дисплеев смартфонов, поддерживающих несколько приложений, расположенных рядом. Внешний экран имеет диагональ 6,5 дюйма и высокую яркость до 2600 нит.

Смартфон работает на платформе Snapdragon 8 Elite для Galaxy и оснащен аккумулятором емкостью 5600 мАч, разделенным на три панели для равномерного распределения веса и стабильного теплового режима. Поддерживается зарядка мощностью 45 Вт.

Задняя камера включает 200-мегапиксельный основной сенсор, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 10-мегапиксельный телеобъектив. Как внутренний, так и внешний дисплеи оснащены 10-мегапиксельными фронтальными камерами для видеозвонков и быстрой съемки.

Обновленный шарнир Samsung оснащен двухрельсовым механизмом, который компенсирует неравномерную нагрузку на компоненты корпуса. Рама изготовлена ​​из армированного алюминия и керамического волокна для повышения прочности, сохраняя при этом толщину в сложенном виде около 12 мм и вес около 309 г.

Сравнение Galaxy Z TriFold и Mate XT от Huawei

Galaxy Z TriFold работает под управлением One UI 8 на базе Android 16, обладает функциями Galaxy AI, такими как генеративное редактирование, инструменты для работы с фотографиями и помощник браузера. Устройство также представляет автономную версию Samsung DeX, позволяющую работать в режиме настольного компьютера прямо на 10-дюймовом дисплее без внешнего монитора. Пользователи могут работать с четырьмя рабочими столами и открывать несколько окон одновременно.

В китайской версии добавлена ​​функция спутниковой связи через Tiantong, что обеспечивает прямое подключение в чрезвычайных ситуациях, когда обычные сети недоступны.

Ранее мы писали о том, что смартфоны Xiaomi получат 7 лет обновлений. Xiaomi официально подтвердила долгосрочный план обновлений для своих последних моделей Xiaomi 15T Pro и Xiaomi 15T.