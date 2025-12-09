Смартфон Samsung Galaxy продають у Китаї за 3000 доларів: чому він такий дорогий (фото, відео)

Йдеться про модель Samsung Galaxy Z TriFold, яка має два шарніри і складається "гармошкою".

Samsung Galaxy Z TriFold вже доступний для попереднього замовлення в Китаї, знаменуючи собою вихід компанії на місцевий ринок у категорії потрійних складних пристроїв. Видання опублікувало на gizmochina.com ціни та характеристики пристрою.

Samsung Galaxy Z TriFold: ціна та моделі

Galaxy Z TriFold пропонується в Китаї у двох конфігураціях пам'яті. Варіант з 16 ГБ + 512 ГБ коштує 19 999 юанів (~2830 доларів США), а модель з 16 ГБ + 1 ТБ — 21 999 юанів (~3110 доларів США). Попередні замовлення приймаються в інтернет-магазині Samsung. Пристрій доступний тільки в чорному кольорі.

Як зазначає ЗМІ, Galaxy Z TriFold потрапляє в ту саму категорію, що й Mate XT від Huawei, представлений у вересні, який ознаменував собою дебют компанії в сегменті складних смартфонів. Видання нагадує, що Mate XT доступний у трьох варіантах: модель 16 ГБ + 256 ГБ коштує 17 999 юанів (~2550 доларів США). Версії 16 ГБ + 512 ГБ і 16 ГБ + 1 ТБ мають однакову ціну з Samsung Galaxy Z TriFold, що дає змогу обом пристроям конкурувати на ринку ультра-преміальних складних пристроїв.

Відео дня

Смартфон Samsung Galaxy Z TriFold

Характеристики Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung використовує конструкцію згину всередину, яка захищає основний дисплей і забезпечує більш плавний рух по шарніру. У розкладеному стані пристрій являє собою 10-дюймову панель Dynamic AMOLED з роздільною здатністю QXGA, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1600 ніт. Площа екрана дорівнює загальній площі трьох 6,5-дюймових дисплеїв смартфонів, що підтримують кілька додатків, розташованих поруч. Зовнішній екран має діагональ 6,5 дюйма і високу яскравість до 2600 ніт.

Смартфон працює на платформі Snapdragon 8 Elite для Galaxy і оснащений акумулятором ємністю 5600 мАг, розділеним на три панелі для рівномірного розподілу ваги і стабільного теплового режиму. Підтримується зарядка потужністю 45 Вт.

Задня камера включає 200-мегапіксельний основний сенсор, 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 10-мегапіксельний телеоб'єктив. Як внутрішній, так і зовнішній дисплеї оснащені 10-мегапіксельними фронтальними камерами для відеодзвінків і швидкої зйомки.

Оновлений шарнір Samsung оснащений дворейковим механізмом, який компенсує нерівномірне навантаження на компоненти корпусу. Рама виготовлена з армованого алюмінію і керамічного волокна для підвищення міцності, зберігаючи при цьому товщину в складеному вигляді близько 12 мм і вагу близько 309 г.

Порівняння Galaxy Z TriFold і Mate XT від Huawei

Galaxy Z TriFold працює під управлінням One UI 8 на базі Android 16, має функції Galaxy AI, такі як генеративне редагування, інструменти для роботи з фотографіями та помічник браузера. Пристрій також представляє автономну версію Samsung DeX, що дозволяє працювати в режимі настільного комп'ютера прямо на 10-дюймовому дисплеї без зовнішнього монітора. Користувачі можуть працювати з чотирма робочими столами і відкривати кілька вікон одночасно.

У китайській версії додано функцію супутникового зв'язку через Tiantong, що забезпечує пряме підключення в надзвичайних ситуаціях, коли звичайні мережі недоступні.

Раніше ми писали про те, що смартфони Xiaomi отримають 7 років оновлень. Xiaomi офіційно підтвердила довгостроковий план оновлень для своїх останніх моделей Xiaomi 15T Pro і Xiaomi 15T.