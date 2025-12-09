Смартфони Xiaomi отримають 7 років оновлень — до Android 20: що це за моделі (фото)

Xiaomi офіційно підтвердила довгостроковий план оновлень для своїх останніх моделей Xiaomi 15T Pro і Xiaomi 15T.

За заявою компанії, Xiaomi 15T Pro отримуватиме оновлення Android до версії 20, а стандартна версія Xiaomi 15T підтримуватиметься до Android 19. Обидві моделі гарантовано отримуватимуть оновлення системи та безпеки до вересня 2031 року, що є важливим кроком вперед у політиці розширеної підтримки програмного забезпечення, пише видання xiaomitime.com.

Найдовше підтримуваний телефон Xiaomi

Xiaomi 15T Pro став найдовше підтримуваним телефоном компанії, який отримав оновлення Android 20, що свідчить про прагнення до довгостроковості та надійності. Цей крок ставить Xiaomi в рідкісну категорію Android-брендів із семирічною підтримкою основних ОС і безпеки, що дає змогу користувачам отримувати найновіші функції, оптимізації та захист протягом усього терміну служби пристрою. Ця розширена підтримка також працює на скорочення кількості електронних відходів і продовження терміну служби наявних пристроїв.

Смартфон Xiaomi 15T Pro Фото: Phone Arena

Флагман майбутнього з HyperOS

Xiaomi 15T і 15T Pro працюють на базі Xiaomi HyperOS, яка забезпечує взаємодію між телефонами, планшетами і "розумною" побутовою технікою. У майбутніх оновленнях HyperOS 2 буде представлено поліпшене управління живленням, прискорена багатозадачність і розширені функції персоналізації на основі штучного інтелекту.

Завдяки надійній спадкоємності програмного забезпечення та підтримці в рамках своєї екосистеми, Xiaomi продовжує зміцнювати свої позиції світового лідера в галузі інновацій для смартфонів і довгострокового користувацького досвіду.

