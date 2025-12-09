У Android-фонів та iPhone з'явився конкурент: що відомо про загадковий смартфон (фото)

Смартфон Jolla отримав слот microSD, знімний акумулятор, операційну систему на базі Linux і ціну 640 доларів.

Найпопулярніші смартфони у світі працюють або на Android, або на iOS. Так, є ще HarmonyOS від HUAWEI, але ця ОС займає невелику частку ринку. А тепер з'явився смартфон Jolla, який пропонує альтернативу — SailfishOS, пише androidauthority.com.

Фінська компанія Jolla Group нещодавно випустила новий телефон Jolla, що працює під управлінням мобільної операційної системи SailfishOS. Ця платформа на базі Linux була створена в 2013 році як "наступник" Nokia MeeGo. Підтримка MeeGo була припинена, коли Nokia підписала угоду про використання платформи Windows Phone у 2011 році.

SailfishOS підтримує додатки Android, але Jolla додає, що ОС не передає фонові дані, не вимагає облікового запису Google і не має прихованої аналітики. Смартфон постачатиметься з операційною системою SailfishOS 5, яка забезпечує такі функції, як поліпшена підтримка застосунків Android (оновлена до Android 13), блокування викликів, поліпшена підтримка microG, поліпшена підтримка альбомної орієнтації та оновлений рушій веб-браузера.

Смартфони Jolla

Що стосується самого телефону, то Jolla Phone оснащений незазначеним чипсетом MediaTek 5G, 6,36-дюймовим OLED-дисплеєм FHD+, 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ вбудованої пам'яті і знімним акумулятором ємністю 5500 мА-год. Крім того, є слот для карт microSD, перемикач приватності (для вимкнення камер, мікрофона та інших датчиків), світлодіодний індикатор сповіщень, сканер відбитків пальців на бічній панелі, 50-мегапіксельна основна камера і 13-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Як зазначили тестувальники, рідко зустрічаються телефони зі слотом для карт microSD, перемикачем приватності, світлодіодним індикатором сповіщень або знімним акумулятором.

"Тож телефон з усіма цими функціями — довгоочікувана подія у 2025 році", — підсумували вони.

Jolla повідомляє, що мінімальний обсяг попереднього замовлення у 2000 пристроїв було перевищено — до 8 грудня було оформлено понад 2500 попередніх замовлень на Jolla Phone. Компанія відкрила другий раунд попередніх замовлень. Очікується, що за попереднє замовлення доведеться внести депозит у розмірі 99 євро (~115 доларів США), який потім буде вирахувано з підсумкової ціни в 549 євро (~639 доларів США).

