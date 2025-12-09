У Android-фонов и iPhone появился конкурент: что известно о загадочном смартфоне (фото)

Смартфон Jolla получил слот microSD, съемный аккумулятор, операционную систему базе Linux и цену а 640 долларов.

Самые популярные смартфоны в мире работают либо на Android, либо на iOS. Да, есть еще HarmonyOS от HUAWEI, но эта ОС занимает небольшую долю рынка. А теперь появился смартфон Jolla, который предлагает альтернативу — SailfishOS, пишет androidauthority.com.

Финская компания Jolla Group недавно выпустила новый телефон Jolla, работающий под управлением мобильной операционной системы SailfishOS. Эта платформа на базе Linux была создана в 2013 году как "преемник" Nokia MeeGo. Поддержка MeeGo была прекращена, когда Nokia подписала соглашение об использовании платформы Windows Phone в 2011 году.

SailfishOS поддерживает приложения Android, но Jolla добавляет, что ОС не передает фоновые данные, не требует учетной записи Google и не имеет скрытой аналитики. Смартфон будет поставляться с операционной системой SailfishOS 5, которая обеспечивает такие функции, как улучшенная поддержка приложений Android (обновлена ​​до Android 13), блокировка вызовов, улучшенная поддержка microG, улучшенная поддержка альбомной ориентации и обновленный движок веб-браузера.

Смартфоны Jolla

Что касается самого телефона, то Jolla Phone оснащен неуказанным чипсетом MediaTek 5G, 6,36-дюймовым OLED-дисплеем FHD+, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и съемным аккумулятором емкостью 5500 мА·ч. Кроме того, есть слот для карт microSD, переключатель приватности (для отключения камер, микрофона и других датчиков), светодиодный индикатор уведомлений, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, 50-мегапиксельная основная камера и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Как отметили тестировщики, редко встречаются телефоны со слотом для карт microSD, переключателем приватности, светодиодным индикатором уведомлений или съемным аккумулятором.

"Так что телефон со всеми этими функциями — долгожданное событие в 2025 году", — заключили они.

Jolla сообщает, что минимальный объем предзаказа в 2000 устройств был превышен — к 8 декабря было оформлено более 2500 предзаказов на Jolla Phone. Компания открыла второй раунд предзаказов. Ожидается, что за предзаказ придется внести депозит в размере 99 евро (~115 долларов США), который затем будет вычтен из итоговой цены в 549 евро (~639 долларов США).

