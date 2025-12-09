Смартфоны Xiaomi получат 7 лет обновлений — до Android 20: что это за модели (фото)

Xiaomi официально подтвердила долгосрочный план обновлений для своих последних моделей Xiaomi 15T Pro и Xiaomi 15T.

По заявлению компании, Xiaomi 15T Pro будет получать обновления Android до версии 20, а стандартная версия Xiaomi 15T будет поддерживаться до Android 19. Обе модели гарантированно будут получать обновления системы и безопасности до сентября 2031 года, что является важным шагом вперед в политике расширенной поддержки программного обеспечения, пишет издание xiaomitime.com.

Самый долго поддерживаемый телефон Xiaomi

Xiaomi 15T Pro стал самым долго поддерживаемым телефоном компании, получившим обновление Android 20, что свидетельствует о стремлении к долгосрочности и надежности. Данный шаг ставит Xiaomi в редкую категорию Android-брендов с семилетней поддержкой основных ОС и безопасности, что позволяет пользователям получать новейшие функции, оптимизации и защиту на протяжении всего срока службы устройства. Эта расширенная поддержка также работает на сокращение количества электронных отходов и продление срока службы существующих устройств.

Смартфон Xiaomi 15T Pro Фото: Phone Arena

Флагман будущего с HyperOS

Xiaomi 15T и 15T Pro работают на базе Xiaomi HyperOS, которая обеспечивает взаимодействие между телефонами, планшетами и "умной" бытовой техникой. В будущих обновлениях HyperOS 2 будут представлены улучшенное управление питанием, ускоренная многозадачность и расширенные функции персонализации на основе искусственного интеллекта.

Благодаря надежной преемственности программного обеспечения и поддержке в рамках своей экосистемы, Xiaomi продолжает укреплять свои позиции мирового лидера в области инноваций для смартфонов и долгосрочного пользовательского опыта.

