Названо найгірший телефон середнього класу 2025 року: що купити замість нього (фото)

Samsung чомусь вважає нормальним просити 500 доларів за модель Galaxy A56, не пропонуючи при цьому жодних відчутних поліпшень, обурюється тестувальник з Android Сentral.

Експерт видання androidcentral.com протестував низку смартфонів середнього класу, випущених у 2025 році, і дійшов висновку, що найгіршим є Samsung Galaxy A56. Про це він написав у своєму огляді.

Galaxy A56 розчарував фахівця. Річ у тім, що чип у нього посередній: Exynos 1580 значно повільніший, ніж в інших смартфонах середнього класу, і це одразу стає очевидно при навантаженні — він просто не справляється з іграми. А ще експерт помітив пригальмовування після тижня використання навіть з оптимізованою оболонкою One UI 7.

Апаратне забезпечення недостатньо хороше для телефону вартістю 500 доларів, вважає він. Єдина позитивна зміна: дисплей став яскравішим і добре справляється з HDR-контентом.

Відео дня

Ще одне поліпшення пов'язане з візуальною естетикою: Samsung змінила дизайн задньої панелі, додавши продовгуватий острівець камери, який має лаконічний вигляд. Телефон має металеву центральну рамку та скляну задню панель, і його набагато зручніше тримати в руці, ніж деякі з його попередників. Також є Samsung Knox і захист IP67.

Samsung робить ставку на ШІ, тому A56 отримав функції "Найкраще обличчя", "Миттєве уповільнення" та "Автообрізка". Однак повний набір утиліт Galaxy AI недоступний. А ось, наприклад, Google перенесла більшість функцій ШІ в Pixel 9a, нагадує тестувальник.

Смартфон Galaxy A56 Фото: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Galaxy A56 оснащений тією ж батареєю ємністю 5000 мАг, що і минулого року, і, на відміну від усіх інших телефонів, які експерт тестував у 2025 році, він працює менше, ніж попередник.

"Іноді мені все ще вистачало на день використання, але якщо навантажити пристрій до межі, доведеться заряджати його перед сном", — написав автор.

Samsung перейшла на зарядку потужністю 45 Вт, але A56 все ще заряджається значно довше за 75 хвилин, і це один із найповільніших смартфонів середнього класу — довше заряджається лише Pixel 9a. Виробник також не використовує технологію карбіду кремнію в акумуляторах, а це означає, що A56 вкотре не дотягує до конкурентів.

У телефона хороша селфі-камера, і, хоча автофокусу немає, вона непогано знімає при хорошому освітленні. Основна 50-мегапіксельна камера виявилася нестабільною, а якість знімків просто не дотягувала до рівня інших смартфонів середнього класу. Допоміжні камери теж не на висоті, і Samsung дійсно варто взяти приклад з Nothing і зосередитися на створенні двох відмінних камер для своїх пристроїв, вважає тестувальник.

"Смартфони Pixel 9a і OnePlus 13R пропонують кращий досвід використання практично у всіх областях, а коштують вони стільки ж, скільки A56. Варто також розглянути POCO X7 Pro або OnePlus Nord 4 на додаток до вищезазначених пристроїв", — радить експерт.

Тестувальнику також сподобалися Vivo X200 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Find X8 Ultra, Honor Magic 7 Pro і Find N5, OnePlus Nord 4, Nothing Phone 3a. Вони пропонують видатні камери та потужне обладнання.

Раніше ми повідомляли, що смартфон Samsung Galaxy продають у Китаї за 3000 доларів. Йдеться про модель Samsung Galaxy Z TriFold, яка має два шарніри і складається "гармошкою".