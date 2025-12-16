Дружба только на публику: гражданка Индии рассказала, как над ней издевались на границе РФ

Туристка пожаловалась, что ее задержали на 12 часов без воды, еды и всяких объяснений. Она уточнила, что у нее была виза и ее удерживали с другими иностранцами.

Женщина, побывавшая в России, рассказала о своем "ужасном" опыте, включая отказ во въезде, а также отсутствие еды и воды в течение 12 часов по прибытии. Своей историей она поделилась в ветке на Reddit под названием "solotravel" (путешествие в одиночку), пишет Daily Mail.

Инцидент произошел всего через десять дней после визита Путина в Индию, где он говорил с премьер-министром Нарендрой Моди о дружбе и возможности открыть безвизовый въезд в РФ для граждан Индии.

Пользовательница Reddit whaletrader001 написала: "Я ездила в Россию по действующей российской электронной визе. Мне отказали во въезде, что само по себе, как я понимаю, может произойти на границе, и я не оспариваю это решение. Однако то, что последовало дальше, было тревожным".

По словам женщины, ее с несколькими другими иностранными гражданами, почти 12 часов держали в зоне ожидания перед депортацией.

"В течение этого времени нам не предоставляли ни воды, ни еды. Просьбы о предметах первой необходимости игнорировались. В течение нескольких часов мы понятия не имели, когда и как нам разрешат уехать", — гражданка Индии заявила, что отказ кому-либо в доступе к питьевой воде на столь длительный период представляется нарушением основных норм прав человека, в том числе тех, которые "изложены в ООН".

"Такое отношение выходило далеко за рамки обычного отказа во въезде", — пожаловалась гражданка Индии.

По ее словам, ситуация разрешилась только когда она обратилась в посольство Индии. Тогда ей дали воду и еду и дали вернуться в Индию.

"Без их вмешательства я действительно не знаю, как долго бы это продолжалось. Мне, как женщине, было особенно неприятно проходить российскую границу. Я не буду вдаваться в подробности, но настоятельно советую женщинам-путешественницам быть предельно осторожными. Эти 12 часов оставили неизгладимое впечатление", — туристка также убедительно посоветовала остальным не ездить в Россию.

"Исходя из моего опыта, я не рекомендую ехать в Россию, особенно если вы гражданин Индии, и особенно если вы женщина", — сказала она.

Сейчас многие Министерства иностранных дел и Великобритании в том числе, не рекомендуют ездить в Россию.

На сайте GOV.UK говорится: "Министерство иностранных дел и по делам Содружества не рекомендует совершать поездки в Россию из-за рисков и угроз, связанных с продолжающимся вторжением России в Украину".

"У России есть опыт преследования иностранных граждан и их содержания под стражей в качестве рычага давления на другие страны. Возможности Министерства иностранных дел и по делам Содружества в этой области крайне ограничены", — предупредили в МИД Великобритании.

Напомним, только 5 декабря российский президент Путин ездил в Индию, где до и после пышного приема он заявил, что Нарендра Моди его друг.

Перед визитом в Индию Путин дал интервью журналисткам из Индии, которые умудрились задать ему несколько "неудобных" вопросов.