Дружба тільки на публіку: громадянка Індії розповіла, як над нею знущалися на кордоні РФ

Туристка поскаржилася, що її затримали на 12 годин без води, їжі та будь-яких пояснень. Вона уточнила, що в неї була віза і її утримували з іншими іноземцями.

Жінка, яка побувала в Росії, розповіла про свій "жахливий" досвід, включно з відмовою у в'їзді, а також відсутністю їжі та води протягом 12 годин після прибуття. Своєю історією вона поділилася в гілці на Reddit під назвою "solotravel" (подорож поодинці), пише Daily Mail.

Інцидент стався всього за десять днів після візиту Путіна до Індії, де він говорив із прем'єр-міністром Нарендрою Моді про дружбу і можливість відкрити безвізовий в'їзд до РФ для громадян Індії.

Користувачка Reddit whaletrader001 написала: "Я їздила в Росію за чинною російською електронною візою. Мені відмовили у в'їзді, що саме по собі, як я розумію, може статися на кордоні, і я не заперечую це рішення. Однак те, що послідувало далі, було тривожним".

За словами жінки, її з кількома іншими іноземними громадянами, майже 12 годин тримали в зоні очікування перед депортацією.

"Протягом цього часу нам не надавали ні води, ні їжі. Прохання про предмети першої необхідності ігнорувалися. Протягом кількох годин ми й гадки не мали, коли і як нам дозволять виїхати", — громадянка Індії заявила, що відмова будь-кому в доступі до питної води на такий тривалий період видається порушенням основних норм прав людини, зокрема тих, що "викладені в ООН".

"Таке ставлення виходило далеко за рамки звичайної відмови у в'їзді", — поскаржилася громадянка Індії.

За її словами, ситуація вирішилася тільки коли вона звернулася до посольства Індії. Тоді їй дали воду та їжу і дали повернутися до Індії.

"Без їхнього втручання я справді не знаю, як довго б це тривало. Мені, як жінці, було особливо неприємно проходити російський кордон. Я не буду вдаватися в подробиці, але настійно раджу жінкам-мандрівницям бути гранично обережними. Ці 12 годин залишили незабутнє враження", — туристка також переконливо порадила іншим не їздити в Росію.

"Виходячи з мого досвіду, я не рекомендую їхати в Росію, особливо якщо ви громадянин Індії, і особливо якщо ви жінка", — сказала вона.

Зараз багато Міністерств закордонних справ, і Великої Британії зокрема, не рекомендують їздити в Росію.

На сайті GOV.UK йдеться: "Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності не рекомендує здійснювати поїздки в Росію через ризики і загрози, пов'язані з триваючим вторгненням Росії в Україну".

"У Росії є досвід переслідування іноземних громадян та їхнього утримання під вартою як важеля тиску на інші країни. Можливості Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності в цій царині вкрай обмежені", — попередили в МЗС Великої Британії.

Нагадаємо, тільки 5 грудня російський президент Путін їздив до Індії, де до і після пишного прийому він заявив, що Нарендра Моді його друг.

Перед візитом до Індії Путін дав інтерв'ю журналісткам з Індії, які примудрилися поставити йому кілька "незручних" запитань.