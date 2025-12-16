Переезд мечты стал кошмаром: новый дом пары каждую ночь освещает "маяк" соседа (фото)

Радость от переезда в новый дом для одной семьи оказалась недолгой. То, что сначала казалось обычным уличным освещением, неожиданно превратило вечера в ярко освещенное шоу прямо за их окнами.

История стала вирусной после публикации на Reddit, где пользователь под ником wackofiasco рассказал о неожиданной проблеме, обнаруженной уже после заселения.

По его словам, дом целый год строил тесть, но лишь после переезда выяснилось, что мощный свет в гараже соседа светит прямо в окна и больше напоминает сигнальный маяк, чем обычный фонарь.

На фотографиях, которыми поделился автор поста, видно, как яркий луч света разрезает темноту и заливает комнаты почти "нереальным, сюрреалистичным свечением". Интерьер нового дома буквально теряется в потоке холодного белого света, и ночной уют оказывается невозможным.

Відео дня

Интерьер нового дома буквально теряется в потоке холодного белого света Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Ситуация вызвала ажиотаж среди пользователей форума. Многие отметили, что подобные конфликты между соседями вовсе не редкость. Жалобы на шум, освещение, границы участков и вмешательство в личное пространство нередко перерастают в затяжные споры, даже если изначально проблема кажется незначительной.

В комментариях под постом пользователи сравнивали происходящее с кадрами из фильма ужасов, отмечая жуткую атмосферу, создаваемую ослепляющим светом среди ночи. Другие предлагали более мирные и практичные решения. Например, высадить вдоль границы участка плотные вечнозеленые деревья, которые со временем смогут перекрыть источник света.

Не обошлось и без радикальных идей. Некоторые комментаторы в шутку предлагали "ответить тем же", установив зеркала или направив мощные светильники обратно в сторону соседнего дома. Однако большая часть обсуждения свелась к более глобальному вопросу — зачем вообще людям настолько яркое наружное освещение.

"Зеркала. Много зеркал. У соседки моей мамы был очень яркий уличный фонарь. Она принесла…дешевые зеркала из магазина старых вещей. Она направила свет прямо обратно на их окна. Вскоре свет был правильно перенаправлен. И все это после того, как она попросила их переместить свет", — написал один из них.

Пользователи недоумевали, почему в тихих пригородных районах все чаще появляются лампы, сравнимые по яркости с дневным светом, и почему комфорт одного домовладельца нередко достигается за счет дискомфорта другого.

Ранее Фокус сообщал, что:

Строитель превратил дом супругов в руины и скрылся с огромной сумой денег. По словам жены, пережитый стресс стал одной из причин трагической потери при беременности.

Редкий коттедж 19 века на "островке" среди дорог удивил покупателей. Дом, который стал местной достопримечательностью, теперь продают за 310 тысяч фунтов стерлингов, что на 40 тысяч дешевле, чем в предыдущий раз.

Также стало известно, что мужчина проснулся и обнаружил у дома 135-метровый корабль. Житель Норвегии Йохан Хельберг начал утро, встретив неожиданного "гостя". Огромный контейнеровоз сел на мель и остановился всего в нескольких метрах от его дома.