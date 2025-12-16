Переезд мечты стал кошмаром: новый дом пары каждую ночь освещает "маяк" соседа (фото)
Радость от переезда в новый дом для одной семьи оказалась недолгой. То, что сначала казалось обычным уличным освещением, неожиданно превратило вечера в ярко освещенное шоу прямо за их окнами.
История стала вирусной после публикации на Reddit, где пользователь под ником wackofiasco рассказал о неожиданной проблеме, обнаруженной уже после заселения.
По его словам, дом целый год строил тесть, но лишь после переезда выяснилось, что мощный свет в гараже соседа светит прямо в окна и больше напоминает сигнальный маяк, чем обычный фонарь.
На фотографиях, которыми поделился автор поста, видно, как яркий луч света разрезает темноту и заливает комнаты почти "нереальным, сюрреалистичным свечением". Интерьер нового дома буквально теряется в потоке холодного белого света, и ночной уют оказывается невозможным.
Реакция соцсетей
Ситуация вызвала ажиотаж среди пользователей форума. Многие отметили, что подобные конфликты между соседями вовсе не редкость. Жалобы на шум, освещение, границы участков и вмешательство в личное пространство нередко перерастают в затяжные споры, даже если изначально проблема кажется незначительной.
В комментариях под постом пользователи сравнивали происходящее с кадрами из фильма ужасов, отмечая жуткую атмосферу, создаваемую ослепляющим светом среди ночи. Другие предлагали более мирные и практичные решения. Например, высадить вдоль границы участка плотные вечнозеленые деревья, которые со временем смогут перекрыть источник света.
Не обошлось и без радикальных идей. Некоторые комментаторы в шутку предлагали "ответить тем же", установив зеркала или направив мощные светильники обратно в сторону соседнего дома. Однако большая часть обсуждения свелась к более глобальному вопросу — зачем вообще людям настолько яркое наружное освещение.
"Зеркала. Много зеркал. У соседки моей мамы был очень яркий уличный фонарь. Она принесла…дешевые зеркала из магазина старых вещей. Она направила свет прямо обратно на их окна. Вскоре свет был правильно перенаправлен. И все это после того, как она попросила их переместить свет", — написал один из них.
Пользователи недоумевали, почему в тихих пригородных районах все чаще появляются лампы, сравнимые по яркости с дневным светом, и почему комфорт одного домовладельца нередко достигается за счет дискомфорта другого.
