Переїзд мрії став кошмаром: новий будинок пари щоночі освітлює "маяк" сусіда (фото)

Радість від переїзду в новий будинок для однієї родини виявилася недовгою. Те, що спочатку здавалося звичайним вуличним освітленням, несподівано перетворило вечори на яскраво освітлене шоу просто за їхніми вікнами.

Історія стала вірусною після публікації на Reddit, де користувач під ніком wackofiasco розповів про несподівану проблему, виявлену вже після заселення.

За його словами, будинок цілий рік будував тесть, але лише після переїзду з'ясувалося, що потужне світло в гаражі сусіда світить прямо у вікна і більше нагадує сигнальний маяк, ніж звичайний ліхтар.

На фотографіях, якими поділився автор поста, видно, як яскравий промінь світла розрізає темряву і заливає кімнати майже "нереальним, сюрреалістичним світінням". Інтер'єр нового будинку буквально губиться в потоці холодного білого світла, і нічний затишок виявляється неможливим.

Інтер'єр нового будинку буквально губиться в потоці холодного білого світла Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Ситуація викликала ажіотаж серед користувачів форуму. Багато хто зазначив, що подібні конфлікти між сусідами зовсім не рідкість. Скарги на шум, освітлення, межі ділянок і втручання в особистий простір нерідко переростають у затяжні суперечки, навіть якщо спочатку проблема здається незначною.

У коментарях під постом користувачі порівнювали те, що відбувається, з кадрами з фільму жахів, відзначаючи моторошну атмосферу, створювану сліпучим світлом серед ночі. Інші пропонували більш мирні та практичні рішення. Наприклад, висадити вздовж межі ділянки щільні вічнозелені дерева, які з часом зможуть перекрити джерело світла.

Не обійшлося і без радикальних ідей. Деякі коментатори жартома пропонували "відповісти тим самим", встановивши дзеркала або направивши потужні світильники назад у бік сусіднього будинку. Однак більша частина обговорення звелася до більш глобального питання — навіщо взагалі людям настільки яскраве зовнішнє освітлення.

"Дзеркала. Багато дзеркал. У сусідки моєї мами був дуже яскравий вуличний ліхтар. Вона принесла... дешеві дзеркала з магазину старих речей. Вона направила світло прямо назад на їхні вікна. Незабаром світло було правильно перенаправлено. І все це після того, як вона попросила їх перемістити світло", — написав один із них.

Користувачі дивувалися, чому в тихих приміських районах дедалі частіше з'являються лампи, які можна порівняти за яскравістю з денним світлом, і чому комфорт одного домовласника нерідко досягається за рахунок дискомфорту іншого.

