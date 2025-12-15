Будівельник перетворив будинок подружжя на руїни і втік із величезною сумою грошей (фото)

Подружня пара з Великої Британії втратила заощадження, будинок і почуття безпеки після того, як найнятий ними будівельник кинув об'єкт незавершеним і зник з великою сумою грошей. За словами дружини, пережитий стрес став однією з причин трагічної втрати під час вагітності.

Енді та Ліза Кларк із Честерфілда (графство Дербішир) найняли підрядника Майкла Парра для будівництва прибудови до будинку. Роботи почалися навесні 2019 року і за договором мали завершитися до серпня. Однак через три місяці будівельник і його команда перестали з'являтися, залишивши будинок під риштуванням, відкритим для дощу і вітру. Про це пише The Sun.

На той момент подружжя вже виплатило близько 100 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 5,6 млн гривень). Щоб закінчити будівництво і виправити допущені помилки, їм довелося заплатити ще 150 тисяч (приблизно 8,5 млн гривень) іншій компанії.

Ліза Кларк, яка працює вчителькою, заявила, що постійна напруга, невизначеність і фінансовий крах збіглися з викиднем, який вона перенесла в той період. Енді зізнався, що те, що відбувається, стало для сім'ї "жахливим стресом", наслідки якого відчуваються досі.

Подружжю довелося взяти іпотечний кредит під заставу будинку, щоб завершити ремонт Фото: SWNS

За його словами, спочатку підрядник справляв гарне враження, демонстрував завершені проєкти та відгуки клієнтів. Пара навіть перезаставила будинок, щоб оплатити роботи, внісши великий початковий внесок. Але незабаром почалися відмовки — погана погода, проблеми з постачальниками, затримки. Влітку 2019 року Парр просто зник.

Подружжя виграло справу у Високому суді, однак повернути гроші не змогло: судові пристави так і не знайшли підрядника. Спроби оскаржити платежі через банки також не дали результату. Операції визнали "законною угодою", а не шахрайством.

Через три місяці після початку будівельник і його команда перестали з'являтися Фото: SWNS

У жовтні Ноттінгемський королівський суд засудив Майкла Парра до двох років і восьми місяців позбавлення волі. Слідство встановило, що Кларки були не єдиними постраждалими. Ще одна жертва з Нортгемптоншира втратила понад 35 тисяч фунтів стерлінгів (майже 2 млн гривень).

Попри вирок, сім'я зізнається, що почуття несправедливості нікуди не зникло. Щоб завершити будівництво, їм довелося брати кредити, використовувати кредитні картки та особисті накопичення. Роботи були остаточно завершені лише 2022 року, через більш ніж три роки після початку.

Будинок після покинутих будівельних робіт Фото: SWNS

Зараз Кларки продовжують виплачувати борги, змушені економити та жертвувати звичним рівнем життя. Енді вважає, що система дала збій, адже будівельник отримав термін, але сім'я, як і раніше, втратила велику суму, яку, найімовірніше, вже не вдасться повернути.

Представник банку, через який проходили платежі, заявив, що на момент звернення клієнта ситуацію розглядали як цивільний спір, пов'язаний з якістю і термінами виконання робіт.

