Строитель превратил дом супругов в руины и скрылся с огромной сумой денег (фото)
Супружеская пара из Великобритании лишилась сбережений, дома и чувства безопасности после того, как нанятый ими строитель бросил объект незавершенным и исчез с крупной суммой денег. По словам жены, пережитый стресс стал одной из причин трагической потери при беременности.
Энди и Лиза Кларк из Честерфилда (графство Дербишир) наняли подрядчика Майкла Парра для строительства пристройки к дому. Работы начались весной 2019 года и по договору должны были завершиться к августу. Однако спустя три месяца строитель и его команда перестали появляться, оставив дом под лесами, открытым для дождя и ветра. Об этом пишет The Sun.
На тот момент супруги уже выплатили около 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,6 млн гривен). Чтобы закончить строительство и исправить допущенные ошибки, им пришлось заплатить еще 150 тысяч (примерно 8,5 млн гривен) другой компании.
Лиза Кларк, работающая учительницей, заявила, что постоянное напряжение, неопределенность и финансовый крах совпали с выкидышем, который она перенесла в тот период. Энди признался, что происходящее стало для семьи "ужасным стрессом", последствия которого ощущаются до сих пор.
По его словам, сначала подрядчик производил хорошее впечатление, демонстрировал завершенные проекты и отзывы клиентов. Пара даже перезаложила дом, чтобы оплатить работы, внеся крупный первоначальный взнос. Но вскоре начались отговорки — плохая погода, проблемы с поставщиками, задержки. Летом 2019 года Парр просто исчез.
Супруги выиграли дело в Высоком суде, однако вернуть деньги не смогли: судебные приставы так и не нашли подрядчика. Попытки оспорить платежи через банки также не дали результата. Операции сочли "законной сделкой", а не мошенничеством.
В октябре Ноттингемский королевский суд приговорил Майкла Парра к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Следствие установило, что Кларки были не единственными пострадавшими. Еще одна жертва из Нортгемптоншира потеряла более 35 тысяч фунтов стерлингов (почти 2 млн гривен).
Несмотря на приговор, семья признается, что чувство несправедливости никуда не исчезло. Чтобы завершить строительство, им пришлось брать кредиты, использовать кредитные карты и личные накопления. Работы были окончательно завершены лишь в 2022 году, спустя более чем три года после начала.
Сейчас Кларки продолжают выплачивать долги, вынуждены экономить и жертвовать привычным уровнем жизни. Энди считает, что система дала сбой, ведь строитель получил срок, но семья по-прежнему потеряла крупную сумму, которую, скорее всего, уже не удастся вернуть.
Представитель банка, через который проходили платежи, заявил, что в момент обращения клиента ситуация рассматривалась как гражданский спор, связанный с качеством и сроками выполнения работ.
