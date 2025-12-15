Строитель превратил дом супругов в руины и скрылся с огромной сумой денег (фото)

Супружеская пара из Великобритании лишилась сбережений, дома и чувства безопасности после того, как нанятый ими строитель бросил объект незавершенным и исчез с крупной суммой денег. По словам жены, пережитый стресс стал одной из причин трагической потери при беременности.

Энди и Лиза Кларк из Честерфилда (графство Дербишир) наняли подрядчика Майкла Парра для строительства пристройки к дому. Работы начались весной 2019 года и по договору должны были завершиться к августу. Однако спустя три месяца строитель и его команда перестали появляться, оставив дом под лесами, открытым для дождя и ветра. Об этом пишет The Sun.

На тот момент супруги уже выплатили около 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,6 млн гривен). Чтобы закончить строительство и исправить допущенные ошибки, им пришлось заплатить еще 150 тысяч (примерно 8,5 млн гривен) другой компании.

Лиза Кларк, работающая учительницей, заявила, что постоянное напряжение, неопределенность и финансовый крах совпали с выкидышем, который она перенесла в тот период. Энди признался, что происходящее стало для семьи "ужасным стрессом", последствия которого ощущаются до сих пор.

Відео дня

Супругам пришлось взять ипотечный кредит под залог дома, чтобы завершить ремонт Фото: SWNS

По его словам, сначала подрядчик производил хорошее впечатление, демонстрировал завершенные проекты и отзывы клиентов. Пара даже перезаложила дом, чтобы оплатить работы, внеся крупный первоначальный взнос. Но вскоре начались отговорки — плохая погода, проблемы с поставщиками, задержки. Летом 2019 года Парр просто исчез.

Супруги выиграли дело в Высоком суде, однако вернуть деньги не смогли: судебные приставы так и не нашли подрядчика. Попытки оспорить платежи через банки также не дали результата. Операции сочли "законной сделкой", а не мошенничеством.

Спустя три месяца после начала строитель и его команда перестали появляться Фото: SWNS

В октябре Ноттингемский королевский суд приговорил Майкла Парра к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Следствие установило, что Кларки были не единственными пострадавшими. Еще одна жертва из Нортгемптоншира потеряла более 35 тысяч фунтов стерлингов (почти 2 млн гривен).

Несмотря на приговор, семья признается, что чувство несправедливости никуда не исчезло. Чтобы завершить строительство, им пришлось брать кредиты, использовать кредитные карты и личные накопления. Работы были окончательно завершены лишь в 2022 году, спустя более чем три года после начала.

Дом после брошенных строительных работ Фото: SWNS

Сейчас Кларки продолжают выплачивать долги, вынуждены экономить и жертвовать привычным уровнем жизни. Энди считает, что система дала сбой, ведь строитель получил срок, но семья по-прежнему потеряла крупную сумму, которую, скорее всего, уже не удастся вернуть.

Представитель банка, через который проходили платежи, заявил, что в момент обращения клиента ситуация рассматривалась как гражданский спор, связанный с качеством и сроками выполнения работ.

Мужчина проснулся и обнаружил у дома 135-метровый корабль. Житель Норвегии Йохан Хельберг начал утро, встретив неожиданного "гостя". Огромный контейнеровоз сел на мель и остановился всего в нескольких метрах от его дома.

Редкий коттедж 19 века на "островке" среди дорог удивил покупателей. Дом, который стал местной достопримечательностью, теперь продают за 310 тысяч фунтов стерлингов, что на 40 тысяч дешевле, чем в предыдущий раз.

Также стало известно, что письмо из 900 слов помогло семье получить роскошный "дом мечты" почти за полцены. 34-летняя Элиза Джордано и ее 40-летний муж Бен Хасти давно мечтали обменять тесную квартиру на просторную землю.