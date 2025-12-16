"Стойкий мужик": игрок "Ман Сити" показал странную татуировку на русском (фото)

Центральный защитник футбольного клуба Английской премьер-лиги, португалец Рубен Диаш набил татуировку с надписью на руке на русском языке.

На руке у Диаша набиты слова "Стойкий мужик". Фото с тату португалец выложил у себя в Instagram.

При этом он никак не комментировал решение набить татуировку на русском языке.

Российское СМИ "Чемпионат" называет это отсылкой к фильму "Мост шпионов" Стивена Спилберга, о советском шпионе Рудольфе Абеле, которого за невозмутимое поведение при аресте, на допросах и перед возможной казнью называли "stoykiy muzhik".

В комментариях россияне отмечают надпись и называют ее "наш стойкий мужик". Зато украинцы возмущаются решением набить надпись на русском.

Фото тату Рубена Диаша Фото: Скриншот

"И как мне его воспринимать теперь? Неужели нельзя было на португальском написать", — написал один из пользователей.

В сети X россияне также называют Диаша "наш слон", "португалец с русской душой", "простой русский стойкий мужик Рубен Диаш", "Рубен Диаш руссифицировался" и тому подобное.

Рубен Диаш — что известно

Португалец Рубен Диаш перешел в "Манчестер Сити" в 2020-м году. В составе "горожан" он 4 раза выигрывал АПЛ, а также выигрывал Лигу Чемпионов в 2023-м году.

Кроме того, Диаш дважды становился победителем Лиги Наций со сборной Португалии.

В период с 2020 по 2022 годы Диаш выступал за "Сити" вместе с украинцем Александром Зинченко.

Ранее Фокус рассказывал о биографии украинского футболиста, выступавшего за "Манчестер Сити", Александра Зинченко. 15 декабря ему исполнилось 29 лет.

В 2022-м году Александр Зинченко не смог сдержать слез, когда вышел на награждение своей команды после победы в АПЛ. Он нес в руках украинский флаг и окутал им футбольный трофей.