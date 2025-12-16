"Стойкий мужик": гравець "Ман Сіті" показав дивне татуювання російською (фото)

Центральний захисник футбольного клубу Англійської прем'єр-ліги, португалець Рубен Діаш набив татуювання з написом на руці російською мовою.

На руці в Діаша набиті слова "Стойкий мужик". Фото з тату португалець виклав у себе в Instagram.

При цьому він жодним чином не коментував рішення набити татуювання російською мовою.

Російське ЗМІ "Чемпионат" називає це відсилкою до фільму "Міст шпигунів" Стівена Спілберга, про радянського шпигуна Рудольфа Абеля, якого за незворушну поведінку при арешті, на допитах і перед можливою стратою називали "stoykiy muzhik".

У коментарях росіяни відзначають напис і називають його "наш стойкий мужик". Натомість українці обурюються рішенням набити напис російською.

Фото тату Рубена Діаша Фото: Скриншот

"І як мені його сприймати тепер? Невже не можна було португальською написати", — написав один з користувачів.

У мережі X росіяни також називають Діаша "наш слон", "португалец с русской душой", "простой русский стойкий мужик Рубен Диаш", "Рубен Диаш руссифицировался" тощо.

Рубен Діаш — що відомо

Португалець Рубен Діаш перейшов до "Ман Сіті" у 2020-му році. У складі "містян" він 4 рази вигравав АПЛ, а також вигравав Лігу Чемпіонів у 2023-му році.

Крім того, Діаш двічі ставав переможцем Ліги Націй зі збірною Португалії.

У період з 2020 по 2022 роки Діаш виступав за "Сіті" разом з українцем Олександром Зінченком.

