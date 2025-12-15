Від гри в Росії до фіналу Ліги Чемпіонів: що відомо про Олександра Зінченка

Футболісту збірної України та англійського "Ноттінгем Форрест" Олександрові Зінченку 15 грудня виповнюється 29 років.

У травні 2016-го року Зінченко став наймолодшим автором забитого голу в історії збірної України. До дня народження Олександра Фокус зібрав факти з життя футболіста.

Олександр виступає на позиції лівого захисника, утім також може закрити позицію центрального півзахисника, а в збірній мав досвід гри справа в захисті.

Олександр Зінченко — старт кар'єри та гра в Росії

Народився 15 грудня 1996 року в місті Радомишлі на Житомирщині. Його батько був футболістом, тож зміг прищепити синові любов до гри. Після гри в місцевій ДЮСШ Зінченко зміг потрапити до фарм-клубу академії донецького "Шахтаря", а в 16-ть років переїхав до Донецька, аби грати за академію "гірників".

У 17-ть років Зінченко залишив академію "Шахтаря". Згодом він пояснював це рішенням тим, що не хотів повторювати шлях молодих футболістів, які опинилися в оренді у другорозрядному клубі.

Олександр перебрався до Росії. Пізніше він заявив, що "це не те, що я коли-небудь зробив би знову".

"Я не розумів, що відбувається. До того моменту я дуже мало звертав уваги на політику. Я все ще був дуже зосереджений на своїй футбольній кар'єрі. Це було для мене все. Я хвилювався лише про те, що мені доведеться піти з "Шахтаря", тому що мені не дають грати. Я знаю, що деякі люди запитують, чому я вирішив поїхати в Росію в той час. Повірте, це не те, що я коли-небудь зробив би знову. Але інших варіантів у мене не було. У мене не було ні клубу, ні можливості в іншому місці в Європі. Насправді навіть в Росії у мене не було варіантів. Але мій агент мав там певні зв’язки, і ми вважали, що це мій найкращий шанс", — написав Олександр в автобіографічній книзі "Вірити".

12 лютого 2015 Зінченко уклав угоду з російською "Уфою". Загалом в Росії провів 1,5 сезони, зігравши 33 матчі та забивши два голи. У той час повідомлялося про інтерес до молодого українця з боку низки топ-клубів Європи, а також з боку "Динамо" та "Шахтаря".

У тому ж році з'явилася інформація про те, що Зінченко може отримати російське громадянство та почати виступати за збірну РФ. У жовтні 2015-го Зінченко отримав дебютний виклик до національної збірної України, провів перший поєдинок у складі "жовто-синіх", вийшовши на заміну в грі з Іспанією. Згодом відіграв всі три матчі України на Євро-2016, вийшовши в перших двох іграх на заміну, а в грі з Польщею з'явився в основі.

Олександр Зінченко — перехід до "Ман Сіті"

4 липня 2016-го року стало відомо, що Зінченко уклав угоду про перехід до гранду англійського футболу — "Манчестер Сіті". У той же час Олександр не був готовий грати в основі гранду одразу, тож сезон 2016-2017 Зінченко провів в оренді в нідерландському ПСВ.

Наступний сезон Олександр розпочав як гравець першої команди "містян". Спочатку він грав переважно в кубкових матчах, а в грудні 2017-го дебютував в Англійській Прем'єр-лізі, вийшовши на заміну. У січні-березні Зінченко був основним лівим захисником, загалом вийшовши в старті в АПЛ 6 разів. Того ж сезону він виграв свої перші трофеї на дорослому рівні — Кубок Англійської Ліги та чемпіонство Англії.

У сезоні 2018-2019 "Сіті" виграли всі внутрішні трофеї, а Зінченко зіграв 29 матчів, зокрема провів повні матчі у фіналах Кубка Англії та Кубка Англійської Ліги.

У сезоні 2020-2021 Зінченко з "Сіті" дійшов до фіналу Ліги Чемпіонів. Загалом він відіграв 9 матчів, зокрема 90 хвилин у фіналі, який завершився поразкою команди Олександра — 0:1 проти "Челсі".

Олександр Зінченко — гра в "Арсеналі"

Улітку 2022-го Зінченко до себе запросив тренер "Арсенала" Мікель Артета, який був знайомий з Олександром по спільній роботі в "Ман Сіті". За українця заплатили 35 млн євро, що робить його трансфер четвертим серед українців за сумою, яку заплатили за нашого гравця.

У новому клубі Олександр став основним гравцем, а його "Арсенал" майже став чемпіоном, втративши цю нагоду наприкінці сезону. У той же час по ходу сезону він неодноразово пропускав матчі через різні пошкодження.

У наступних двох сезонах сценарій розвитку кар'єри був схожий — травми заважали отримувати достатньо ігрового часу, а "Арсенал", який ставав все сильнішим, потребував більш надійні опції на позиції лівого захисника. До клубу прийшла низка виконавців, які витіснили Зінченка з основи.

Через це влітку 2025-го року Олександр приєднався на правах річної оренди до "Ноттінгем Форрест". Влітку 2026-го року закінчиться і його контракт з "Арсеналом", після чого, ймовірно, він залишить клуб на правах вільного агента.

У цьому сезоні Зінченко провів 7 матчів за "Ноттінгем" — 3 в АПЛ, 3 в Лізі Європи та 1 в Кубку Ліги.

Олександр Зінченко — кар'єра у збірній

Після свого дебюту в 2015-му році Зінченку знадобилося близько року, щоб стати провідним гравцем національної команди. За 10 років кар'єри він зіграв 75 матчів, і за цим показником входить в десятку, маючи стільки ж матчів, скільки й нинішній головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.

12 голів та 7 асистів ставлять Зінченка на 9 місце в списку бомбардирів національної команди та в списку лідерів збірної за системою гол+пас.

У пам'ятному матчі зі збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2016 Зінченко забив гол, а згодом асистував на Артема Довбика. Україна пройшла до чвертьфіналу, що й досі залишається найкращим досягненням збірної на всіх Євро.

У березні 2021-го року Зінченко вперше вивів збірну на матч з капітанською пов'язкою. Він став наймолодшим капітаном в історії збірної. З того часу він 6 разів виводив головну команду країни на поле в якості капітана.

Олександр Зінченко — конфлікт з Сергієм Ребровим

Під час Євро-2024 з'явилася інформація про нібито конфлікт Олександра Зінченка з головним тренером Сергієм Ребровим.

Журналіст Ігор Бурбас стверджував, що між гравцем і тренером був "майже відкритий конфлікт".

"Зінченко в таборі збірної був незадоволений методами роботи Реброва, який ходив та накручував пацанів, і казав типу: "Блін, ну у Реброва щось все незрозуміло, ми якось граємо дуже складно. Раніше все було просто". Це не було так: "Пацани, збираємося, у мене важлива інформація", — заявив Бурбас.

Утім інший журналіст, Віктор Вацко, спростував ці чутки, називаючи їх смішними. Він визнав, що між Ребровим та Зінченком були непорозуміння, але воно не мало вплив на виступи збірної на Євро.

Олександр Зінченко — особисте життя

Олександр Зінченко одружений на спортивній журналістці Владі Седан. Цікаво, що про їхні відносини стало відомо публічно, коли Олександр поцілував Владу після одного з матчів збірної, даючи їй коментар.

1 серпня 2021 року в них народилася донька Єва. А 2 серпня 2023-го року на світ з'явилася друга донька подружжя — Лея.

