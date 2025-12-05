Штраф €15 тисяч: УЄФА покарала Україну за антиросійський банер на матчі

УЄФА оштрафувала УАФ за дії вболівальників на фінальному матчі плей-офф чемпіонату Європи 2024 року. Під час гри між збірними України на Ісландії на трибунах розгорнули банер з написом Russia is a terrorist state.

Про штрафи проти Української асоціації футболу йдеться в рішенні Дисциплінарної комісії Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). У звіті зазначено, що антиросійський плакат було розгорнуто на матчі 26 березня 2024 року у Вроцлаві в Польщі

Делегат УЄФА стверджував, що українські вболівальники, які знаходилися в нижньому секторі B, запалили сині та жовті димові шашки та розгорнули банер Russia is a terrorist state ("Росія – терористична держава"), який можна було побачити і на попередньому матчі України проти Боснії і Герцеговини.

Також серед інцидентів, що вплинули на матч, у звіті перераховані бійки, акти вандалізму, блокування глядачами сходів і вторгнення на поле 9 осіб з різних трибун і секторів після фінального свистка та під час святкового кола пошани домашньої команди.

Відео дня

Комісія постановила "накласти штраф у розмірі 15 000 євро на Українську асоціацію футболу за передачу провокаційного повідомлення, яке не відповідає спортивному заходу".

Крім того, УАФ отримала штрафи в розмірі 9 000 євро за використання вболікальниками піротехніки та 10 000 євро за вторгнення на ігрове поле. Таким чином, загальна сума стягнень сягнула 34 тисяч євро.

Зазначимо, Україна обіграла Ісландію в матчі у Вроцлаві з рахунком 2:1 та завдяки цьому вийшла на чемпіонат Європи-2024 з футболу.

Нагадаємо, Україна 16 листопада перемогла Ісландію та вийшла до плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

28 листопада в пресслужбі Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповіли про мобілізацію ексфутболіста "Динамо" Дениса Гармаша.