Штраф €15 тысяч: УЕФА наказала Украину за антироссийский баннер на матче

УЕФА оштрафовала УАФ за действия болельщиков на финальном матче плей-офф чемпионата Европы 2024 года. Во время игры между сборными Украины на Исландии на трибунах развернули баннер с надписью Russia is a terrorist state.

О штрафах против Украинской ассоциации футбола говорится в решении Дисциплинарной комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В отчете указано, что антироссийский плакат был развернут на матче 26 марта 2024 года во Вроцлаве в Польше

Делегат УЕФА утверждал, что украинские болельщики, которые находились в нижнем секторе B, зажгли синие и желтые дымовые шашки и развернули баннер Russia is a terrorist state ("Россия — террористическое государство"), который можно было увидеть и на предыдущем матче Украины против Боснии и Герцеговины.

Также среди инцидентов, повлиявших на матч, в отчете перечислены драки, акты вандализма, блокирование зрителями лестниц и вторжение на поле 9 человек с разных трибун и секторов после финального свистка и во время праздничного круга почета домашней команды.

Відео дня

Комиссия постановила "наложить штраф в размере 15 000 евро на Украинскую ассоциацию футбола за передачу провокационного сообщения, которое не соответствует спортивному мероприятию".

Кроме того, УАФ получила штрафы в размере 9 000 евро за использование болельщиками пиротехники и 10 000 евро за вторжение на игровое поле. Таким образом, общая сумма взысканий достигла 34 тысяч евро.

Отметим, Украина обыграла Исландию в матче во Вроцлаве со счетом 2:1 и благодаря этому вышла на чемпионат Европы-2024 по футболу.

Напомним, Украина 16 ноября победила Исландию и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

28 ноября в пресс-службе Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки рассказали о мобилизации экс-футболиста "Динамо" Дениса Гармаша.