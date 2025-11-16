Украина побеждает Исландию и проходит в плей-офф квалификации ЧМ-2026 (фото, видео)

Украинская сборная подходит к решающему поединку отбора на ЧМ-2026, занимая третью строчку в своей группе. Чтобы пробиться в плей-офф, "сине-желтым" необходимо лишь одно — победить Исландию.

Повторы голов украинской сборной в матче с национальной сборной Исландии.

Украина — Исландия 2-0. Голы: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

ФК "Шахтер" поздравил национальную сборную с победой и выходом команды в плей-офф квалификации.

Украина обыгрывает Исландию и выходит в плей-офф квалификации Фото: ФК "Шахтер"

90+5! Матч окончен. Украина выигрывает у Исландии 2-0 и поборется за выход на чемпионат мира 2026 года через плей-офф.

90+3 мин! ГООООЛ! Александр Гуцуляк забивает второй мяч в ворота Исландии! Счет становится 2-0!

90 мин. Судья добавил 5 минут до второго тайма!

87 мин. В украинской команде тоже произошла изменения: вместо Зубкова вышел Сваток, вместо Цыганкова — Назарина.

86 мин. Исландия проводит двойную замену: вместо Торстейнссона вышел Гудьйонссен, вместо Эллертссона на поле вышел Томассон.

85 мин. Ефим Конопля сфолил против исландца Торстейнссона в центре поля. Судья наказал защитника Украины желтой карточкой.

83 мин. ГОЛ! Цыганков подал угловой с правого фланга на ближнюю на Гуцуляка, а тот сбросил на дальнюю на Зубкова! Украина ведет в счете 1-0!

81 мин. Яремчук дважды пытался пробить голкипера, но ни с передачи Цыганкова, ни с добивания не смог пробить.

79 мин. Подача Цыганкова оказалась неудачной, мяч оказался в руках голкипера исландцев.

78 мин. ТРУБИН! Голкипер сборной вытащил непростой удар Виктора Пальсона со штрафного.

77 мин. Вместо Малиновского на поле вышел Алексей Гуцуляк.

75 мин. Руслан Малиновский получил желтую карточку за фол против исландца Магнуссона.

73 мин. Шапаренко сбил на левом фланге атаки исландца Гаральдссона. Штрафной для соперника.

71 мин. Прострел Виктора Цыганкова с правого фланга не прошел в штрафную площадь исландцев.

69 мин. В составе сборной Украины произошла двойная замена: вместо Владислава Ваната вышел Роман Яремчук, а вместо Егора Романюка вышел Николай Шапаренко.

65 мин. Цыганков пробил с закрученным ударом, но голкипер Исландии взял мяч.

61 мин. Зубков пробил зоны перед штрафной по центру ворот, мяч оказался в руках голкипера исландского вратаря.

49 мин. Анатолий Трубин сделал сложный сейв. Виллумссон надеялся забить ударом головой из пределов штрафной площадки. Исландия получает право на угловой.

48 мин. Ванат мог выйти один на один с вратарем исландцев, но потерял скорость и мяч.

46 мин. Альберт Гудмундссон выполнил угловой, но не смог найти никого из партнеров по команде. Подача была слишком сильной.

Команды выходят на поле. Второй тайм начался!

Статистика матча после первого тайма:

Украина — Исландия Фото: Скриншот

На этом первый тайм завершен. Рефери дает свисток и футболисты отправляются в раздевалки. Счет 0-0.

45+2 мин. Игра остановлена. Исак Йоханнессон получает желтую карточку.

44 мин. Виталий Миколенко тонко забросил мяч в штрафную площадку на Владислава Ваната, однако тому не удалось получить эту передачу.

42 мин. Владислав Ванат был очень близок к тому, чтобы забить. Он получил передачу в штрафной площадке, но не придумал ничего лучше, чем пробить пяткой именно туда, где стоял Олафссон.

40 мин. 6:4 в пользу Украины по ударам на данную минуту.

39 мин. Комбинируют исландцы на половину поля подопечных Реброва.

37 мин. Руслан Малиновский сумел удержаться под давлением защитников в штрафной площадке, но передача в направлении Виктора Цыганкова получилась слишком сильной. Энтони Тейлор не поверил в пенальти.

Трибуны стадиона в Варшаве поддерживают сборную Украины!

34 минута. Энтони Тейлор останавливает игру. Ванат наказан за фол в атаке.

32 мин. Зубков подхватил передачу перед штрафной площадкой и мгновенно пробил по воротам, но мяч пролетел высоко над перекладиной.

29 мин. Анатолий Трубин оказался готовым и справился с угловым ударом, который исполнила команда Исландия.

27 мин. Игра немного успокоилась, но подопечные Реброва настроены на победу.

24 мин. Виктор Цыганков прекрасно принял мяч после тонкой передачи у линии штрафной, обыграл двух соперников, но его мощный удар попал прямо в перекладину! Какой момент!

22 мин. Андри Гудьонсен изо всех сил пытался замкнуть прострел в штрафную площадку, но дотянуться до мяча так и не удалось.

21 мин. Виктор Цыганков держал одного из игроков соперника за футболку, и Энтони Тейлор свистит, фиксируя фол.

19 минут. Показатели владения мячом на данный момент 46:54 в пользу исландцев.

17 мин. Конопля сместился с правого фланга и с левой ноги пробил неудачно с дальней дистанции.

16 мин. Игроки Исландии демонстрируют великолепное командное взаимодействие, разыгрывая мяч в одно-два касания. Однако одна неточная передача сразу приводит к потере владения.

13 минут. Мяч в центре поля, обе команды пытаются провести атаку.

11 мин. Исландская оборона не смогла помешать Владиславу Ванату, который, получив передачу от партнера, решился на удар из-за пределов штрафной площади, но мяч улетел за пределы поля.

9 минут. Исландия взяла мяч под свой контроль.

5 мин. Ванат оказался в офсайде. Он видел, что за линией защиты есть свободное пространство, но поспешил.

4 мин. Сборная Украины активно прессингует соперника.

3 мин. Зубков мог отличиться, пробивая из пределов штрафной, однако его удар прошел мимо левой стойки. Мяч покинул поле, и Исландия будет вводить его в игру ударом от ворот.

1 минута. Рефери дал свисток о начале игры.

Украина — Исландия: до начала матча

Игроки вышли на поле, звучит национальный гимн Украины.

Стали известны 11 игроков, которые попали в стартовый состав сборной Украины.

11 игроков, которые попали в стартовый состав сборной Украины Фото: УАФ

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Калюжный, Ярмолюк — Цыганков, Ванат, Зубков.

Запасные: Волынец, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк, Михавко, Назарина, Волошин, Караваев.

Что говорят тренеры:

"Мы должны сохранить то, что было в Исландии: быстрые атаки первого тайма, из которых мы забивали. И подборки во втором тайме — они тоже приносили голы. Эти факторы важно сохранить. Но сегодня мы должны быть более агрессивными, ведь играем дома и нас устраивает только победа. Мы должны думать о том, как забивать. Наша задача — выйти с правильным настроем и пониманием, как одержать победу. Надеюсь, что так и будет", — Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины по футболу.

"Все осознают, насколько сегодняшняя игра важна для нас и Украины. Для обеих сборных поединок будет решающим, и я надеюсь, что сегодня вы увидите действительно драматическую встречу с борьбой все 90 минут. Я вижу, что с каждым международным окном мы прибавляем. Я доволен своей командой. Уверен, вы увидите очень серьезный и качественный поединок. И мы также ожидаем, что команды покажут свой максимум", — Арнан Гуннлаугссон, главный тренер сборной Исландии по футболу.

Украина — Исландия: где смотреть

Матч покажет стриминговый сервис "Мегого".

Украина — Исландия Фото: Megogo

Начало трансляции в 19:00 по Киеву.

Украина — Исландия: прогноз букмекеров: прогноз букмекеров

На встрече Украина — Исландия будет работать судейская бригада из Англии во главе с Энтони Тейлором. Его помощниками назначены Гарри Бесвик и Адам Нанн, а функции четвертого арбитра выполнит Сэм Баррот. Матч обслужат с применением системы VAR: главным по повторам станет Стюарт Аттуэлл, его ассистентом — Даррен Ингленд.

Коэффициенты букмекеров на игру Украина — Исландия распределились следующим образом:

Победа Украины — 1.68

Ничейный результат — 3.69

Победа Исландии — 5.42

Отбор на ЧМ-2026 Группа Украины Группа Украины

Команда Сергея Реброва соревнуется в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана. Сегодня сборная проведет последний матч в рамках группового этапа против Исландии.

Отбор на ЧМ-2026 Группа D Фото: Из открытых источников

Свой путь в отборе на чемпионат мира подопечные Реброва начали с поражения 0-2 против сборной Франции, и боевой ничьей 1-1 против команды Азербайджана. Далее были две важные победы подряд и крупное поражение от лидера группы. Судьба последней путевки в стыковые матчи решится сегодня на стадионе в Варшаве (Польша).