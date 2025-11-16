Україна — Ісландія: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026
Українська збірна підходить до вирішального поєдинку відбору на ЧС-2026, посідаючи третю сходинку у своїй групі. Щоб пробитися до плей-оф, "синьо-жовтим" необхідно лише одне — перемогти Ісландію.
Україна — Ісландія: до початку матчу
Стали відомі 11 гравців, які потрапили до стартового складу збірної України.
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Малиновський, Калюжний, Ярмолюк — Циганков, Ванат, Зубков.
Запасні: Волинець, Різник, Михайличенко, Сваток, Бондар, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк, Михавко, Назарина, Волошин, Караваєв.
Що кажуть тренери:
"Ми повинні зберегти те, що було в Ісландії: швидкі атаки першого тайму, з яких ми забивали. І добірки в другому таймі — вони теж приносили голи. Ці фактори важливо зберегти. Але сьогодні ми маємо бути агресивнішими, адже граємо вдома і нас влаштовує тільки перемога. Ми повинні думати про те, як забивати. Наше завдання — вийти з правильним настроєм і розумінням, як здобути перемогу. Сподіваюся, що так і буде", — Сергій Ребров, головний тренер збірної України з футболу.
"Усі усвідомлюють, наскільки сьогоднішня гра важлива для нас і України. Для обох збірних поєдинок буде вирішальним, і я сподіваюся, що сьогодні ви побачите справді драматичну зустріч із боротьбою всі 90 хвилин. Я бачу, що з кожним міжнародним вікном ми додаємо. Я задоволений своєю командою. Упевнений, ви побачите дуже серйозний і якісний поєдинок. І ми також очікуємо, що команди покажуть свій максимум", — Арнан Гуннлаугссон, головний тренер збірної Ісландії з футболу.
Україна — Ісландія: де дивитися
Матч покаже стримінговий сервіс "Мегого".
Початок трансляції о 19:00 за Києвом.
Україна — Ісландія: прогноз букмекерів
На зустрічі Україна — Ісландія працюватиме суддівська бригада з Англії на чолі з Ентоні Тейлором. Його помічниками призначені Гаррі Бесвік і Адам Нанн, а функції четвертого арбітра виконає Сем Баррот. Матч обслужать із застосуванням системи VAR: головним із повторів стане Стюарт Аттуелл, його асистентом — Даррен Інгленд.
Коефіцієнти букмекерів на гру Україна — Ісландія розподілилися таким чином:
- Перемога України — 1.68
- Нічийний результат — 3.69
- Перемога Ісландії — 5.42
Відбір на ЧС-2026 Група України
Команда Сергія Реброва змагається в групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану. Сьогодні збірна проведе останній матч у рамках групового етапу проти Ісландії.
Свій шлях у відборі на чемпіонат світу підопічні Реброва почали з поразки 0-2 проти збірної Франції, і бойової нічиєї 1-1 проти команди Азербайджану. Далі були дві важливі перемоги поспіль і велика поразка від лідера групи. Доля останньої путівки в стикові матчі вирішиться сьогодні на стадіоні у Варшаві (Польща).