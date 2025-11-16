Підтримайте нас RU
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026

Україна — Ісландія, збірна України з футболу, відбір на чемпіонат світу 2026, вирішальний матч
Сьогодні збірна проведе останній матч у рамках групового етапу проти Ісландії | Фото: УАФ

Українська збірна підходить до вирішального поєдинку відбору на ЧС-2026, посідаючи третю сходинку у своїй групі. Щоб пробитися до плей-оф, "синьо-жовтим" необхідно лише одне — перемогти Ісландію.

Україна — Ісландія: до початку матчу

Стали відомі 11 гравців, які потрапили до стартового складу збірної України.

Стартовий склад збірної України на поєдинок проти збірної Ісландії 2025
11 гравців, які потрапили до стартового складу збірної України
Фото: УАФ

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Малиновський, Калюжний, Ярмолюк — Циганков, Ванат, Зубков.

Запасні: Волинець, Різник, Михайличенко, Сваток, Бондар, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк, Михавко, Назарина, Волошин, Караваєв.

Що кажуть тренери:

"Ми повинні зберегти те, що було в Ісландії: швидкі атаки першого тайму, з яких ми забивали. І добірки в другому таймі — вони теж приносили голи. Ці фактори важливо зберегти. Але сьогодні ми маємо бути агресивнішими, адже граємо вдома і нас влаштовує тільки перемога. Ми повинні думати про те, як забивати. Наше завдання — вийти з правильним настроєм і розумінням, як здобути перемогу. Сподіваюся, що так і буде", — Сергій Ребров, головний тренер збірної України з футболу.

"Усі усвідомлюють, наскільки сьогоднішня гра важлива для нас і України. Для обох збірних поєдинок буде вирішальним, і я сподіваюся, що сьогодні ви побачите справді драматичну зустріч із боротьбою всі 90 хвилин. Я бачу, що з кожним міжнародним вікном ми додаємо. Я задоволений своєю командою. Упевнений, ви побачите дуже серйозний і якісний поєдинок. І ми також очікуємо, що команди покажуть свій максимум", — Арнан Гуннлаугссон, головний тренер збірної Ісландії з футболу.

Україна — Ісландія: де дивитися

Матч покаже стримінговий сервіс "Мегого".

Фото: Megogo

Початок трансляції о 19:00 за Києвом.

Україна — Ісландія: прогноз букмекерів

На зустрічі Україна — Ісландія працюватиме суддівська бригада з Англії на чолі з Ентоні Тейлором. Його помічниками призначені Гаррі Бесвік і Адам Нанн, а функції четвертого арбітра виконає Сем Баррот. Матч обслужать із застосуванням системи VAR: головним із повторів стане Стюарт Аттуелл, його асистентом — Даррен Інгленд.

Коефіцієнти букмекерів на гру Україна — Ісландія розподілилися таким чином:

  • Перемога України — 1.68
  • Нічийний результат — 3.69
  • Перемога Ісландії — 5.42

Відбір на ЧС-2026 Група України

Команда Сергія Реброва змагається в групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану. Сьогодні збірна проведе останній матч у рамках групового етапу проти Ісландії.

Відбір на ЧС-2026 Група D, турнірна таблиця, ЧС-26, збірна України
Відбір на ЧС-2026 Група D
Фото: З відкритих джерел

Свій шлях у відборі на чемпіонат світу підопічні Реброва почали з поразки 0-2 проти збірної Франції, і бойової нічиєї 1-1 проти команди Азербайджану. Далі були дві важливі перемоги поспіль і велика поразка від лідера групи. Доля останньої путівки в стикові матчі вирішиться сьогодні на стадіоні у Варшаві (Польща).