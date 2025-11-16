Україна — Ісландія: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026

Українська збірна підходить до вирішального поєдинку відбору на ЧС-2026, посідаючи третю сходинку у своїй групі. Щоб пробитися до плей-оф, "синьо-жовтим" необхідно лише одне — перемогти Ісландію.

Україна — Ісландія: до початку матчу

Стали відомі 11 гравців, які потрапили до стартового складу збірної України.

11 гравців, які потрапили до стартового складу збірної України Фото: УАФ

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Малиновський, Калюжний, Ярмолюк — Циганков, Ванат, Зубков.

Запасні: Волинець, Різник, Михайличенко, Сваток, Бондар, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк, Михавко, Назарина, Волошин, Караваєв.

Що кажуть тренери:

"Ми повинні зберегти те, що було в Ісландії: швидкі атаки першого тайму, з яких ми забивали. І добірки в другому таймі — вони теж приносили голи. Ці фактори важливо зберегти. Але сьогодні ми маємо бути агресивнішими, адже граємо вдома і нас влаштовує тільки перемога. Ми повинні думати про те, як забивати. Наше завдання — вийти з правильним настроєм і розумінням, як здобути перемогу. Сподіваюся, що так і буде", — Сергій Ребров, головний тренер збірної України з футболу.

"Усі усвідомлюють, наскільки сьогоднішня гра важлива для нас і України. Для обох збірних поєдинок буде вирішальним, і я сподіваюся, що сьогодні ви побачите справді драматичну зустріч із боротьбою всі 90 хвилин. Я бачу, що з кожним міжнародним вікном ми додаємо. Я задоволений своєю командою. Упевнений, ви побачите дуже серйозний і якісний поєдинок. І ми також очікуємо, що команди покажуть свій максимум", — Арнан Гуннлаугссон, головний тренер збірної Ісландії з футболу.

Україна — Ісландія: де дивитися

Матч покаже стримінговий сервіс "Мегого".

Україна — Ісландія Фото: Megogo

Початок трансляції о 19:00 за Києвом.

Україна — Ісландія: прогноз букмекерів

На зустрічі Україна — Ісландія працюватиме суддівська бригада з Англії на чолі з Ентоні Тейлором. Його помічниками призначені Гаррі Бесвік і Адам Нанн, а функції четвертого арбітра виконає Сем Баррот. Матч обслужать із застосуванням системи VAR: головним із повторів стане Стюарт Аттуелл, його асистентом — Даррен Інгленд.

Коефіцієнти букмекерів на гру Україна — Ісландія розподілилися таким чином:

Перемога України — 1.68

Нічийний результат — 3.69

Перемога Ісландії — 5.42

Відбір на ЧС-2026 Група України

Команда Сергія Реброва змагається в групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану. Сьогодні збірна проведе останній матч у рамках групового етапу проти Ісландії.

Відбір на ЧС-2026 Група D Фото: З відкритих джерел

Свій шлях у відборі на чемпіонат світу підопічні Реброва почали з поразки 0-2 проти збірної Франції, і бойової нічиєї 1-1 проти команди Азербайджану. Далі були дві важливі перемоги поспіль і велика поразка від лідера групи. Доля останньої путівки в стикові матчі вирішиться сьогодні на стадіоні у Варшаві (Польща).