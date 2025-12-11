Незвичайний вибір: де Україна проведе матчі за вихід на Чемпіонат світу

Збірна України визначилася з місцем проведення домашніх матчів плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026. Матчі плей-офф пройдуть у березні 2026-го року.

Першим суперником збірної стане збірна Швеції, а в разі перемогу українці зіграють з переможцем пари Албанія-Польща. В обох матчах Україна буде номінальним господарем матчу. Через ризик проводити номінально домашню гру в Польщі проти збірної Польщі, було ухвалене рішення знайти іншу країну. Про вибір стадіону повідомили в УАФ.

Рішення було прийнято на засіданні виконкому Української асоціації футболу.

Обидва матчі Україна має провести на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія" у місті Валенсія, Іспанія. Наразі цей стадіон використовується для проведення домашніх матчів футбольним клубом "Леванте". Арена вміщує 26 354 глядачі.

В УАФ зазначили, що було розглянуто кілька потенційних варіантів в різних країнах. Але обраний стадіон був оптимальним в інтересах національної збірної України.

Далі адміністрації УАФ було доручено укласти угоду зі стадіоном та проінформувати УЄФА щодо затвердженого варіанту.

Матч зі Швецією пройде 26 березня 2026-го року. У випадку перемоги Україна 31 березня зіграє з переможцем пари Польща-Албанія.

Чемпіонат світу-2026

Чемпіонат світу в 2026-му році пройде в трьох країнах — США, Мексика та Канада. 5 грудня пройшло жеребкування групового етапу. У випадку проходу на ЧС, українська збірна змагатиметься в групі F, куди також потрапили Нідерланди, Японія та Туніс. Цікаво, що на єдиному до цього Чемпіонаті світу, у якому брала участь збірна України, суперниками наших футболістів по групі також була збірна Тунісу.

Потенційна група збірної України на Чемпіонаті світу Фото: УАФ

Також став відомий календар збірної України, якщо та вийде на Чемпіонат світу:

14 червня 2026-го Україна — Туніс, "Естадіо Монтеррей", Монтеррей, Мексика;

20 червня 2026-го Нідерланди — Україна, "Х'юстон стедіум", Х'юстон, США;

25 червня 2026-го Японія — Україна, "Даллас стедіум", Даллас, США.

Повний розподіл по групах Чемпіонату світу:

Нагадаємо, що під час церемонії жеребкування Чемпіонату світу-2026 президент США Дональд Трамп отримав "Премію миру". Ця нагорода була вперше запроваджена FIFA цьогоріч.

Раніше УЄФА оштрафувала УАФ за дії вболівальників на фінальному матчі плей-офф чемпіонату Європи 2024 року. Покарання було застосоване за банер вболівальників, розгорнутий на трибунах, де говорилося Russia is a terrorist state.