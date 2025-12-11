Необычный выбор: где Украина проведет матчи за выход на Чемпионат мира

Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026. Матчи плей-офф пройдут в марте 2026-го года.

Первым соперником сборной станет сборная Швеции, а в случае победы украинцы сыграют с победителем пары Албания-Польша. В обоих матчах Украина будет номинальным хозяином матча. Из-за риска проводить номинально домашнюю игру в Польше против сборной Польши, было принято решение найти другую страну. О выборе стадиона сообщили в УАФ.

Решение было принято на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола.

Оба матча Украина должна провести на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия" в городе Валенсия, Испания. Сейчас этот стадион используется для проведения домашних матчей футбольным клубом "Леванте". Арена вмещает 26 354 зрителя.

В УАФ отметили, что было рассмотрено несколько потенциальных вариантов в разных странах. Но выбранный стадион был оптимальным в интересах национальной сборной Украины.

Далее администрации УАФ было поручено заключить соглашение со стадионом и проинформировать УЕФА относительно утвержденного варианта.

Матч со Швецией пройдет 26 марта 2026-го года. В случае победы Украина 31 марта сыграет с победителем пары Польша-Албания.

Чемпионат мира-2026

Чемпионат мира в 2026-м году пройдет в трех странах — США, Мексика и Канада. 5 декабря прошла жеребьевка группового этапа. В случае прохода на ЧМ, украинская сборная будет соревноваться в группе F, куда также попали Нидерланды, Япония и Тунис. Интересно, что на единственном до этого Чемпионате мира, в котором принимала участие сборная Украины, соперниками наших футболистов по группе также была сборная Туниса.

Потенциальная группа сборной Украины на Чемпионате мира Фото: УАФ

Также стал известен календарь сборной Украины, если та выйдет на Чемпионат мира:

14 июня 2026-го Украина — Тунис, "Эстадио Монтеррей", Монтеррей, Мексика;

20 июня 2026-го Нидерланды — Украина, "Хьюстон стедиум", Хьюстон, США;

25 июня 2026-го Япония — Украина, "Даллас стедиум", Даллас, США.

Полное распределение по группам Чемпионата мира:

Напомним, что во время церемонии жеребьевки Чемпионата мира-2026 президент США Дональд Трамп получил "Премию мира". Эта награда была впервые введена FIFA в этом году.

Ранее УЕФА оштрафовала УАФ за действия болельщиков на финальном матче плей-офф чемпионата Европы 2024 года. Наказание было применено за баннер болельщиков, развернутый на трибунах, где говорилось Russia is a terrorist state.