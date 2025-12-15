От игры в России до финала Лиги Чемпионов: что известно об Александре Зинченко
Футболисту сборной Украины и английского "Ноттингем Форрест" Александру Зинченко 15 декабря исполняется 29 лет.
В мае 2016-го года Зинченко стал самым молодым автором забитого гола в истории сборной Украины. Ко дню рождения Александра Фокус собрал факты из жизни футболиста.
Александр выступает на позиции левого защитника, впрочем, также может закрыть позицию центрального полузащитника, а в сборной имел опыт игры справа в защите.
Александр Зинченко — старт карьеры и игра в России
Родился 15 декабря 1996 года в городе Радомышле на Житомирщине. Его отец был футболистом, поэтому смог привить сыну любовь к игре. После игры в местной ДЮСШ Зинченко смог попасть в фарм-клуб академии донецкого "Шахтера", а в 16-ть лет переехал в Донецк, чтобы играть за академию "горняков".
В 17-ть лет Зинченко покинул академию "Шахтера". Впоследствии он объяснял это решением тем, что не хотел повторять путь молодых футболистов, которые оказались в аренде во второразрядном клубе.
Александр перебрался в Россию. Позже он заявил, что "это не то, что я когда-либо сделал бы снова".
"Я не понимал, что происходит. До того момента я очень мало обращал внимания на политику. Я все еще был очень сосредоточен на своей футбольной карьере. Это было для меня все. Я волновался лишь о том, что мне придется уйти из "Шахтера", потому что мне не дают играть. Я знаю, что некоторые люди спрашивают, почему я решил поехать в Россию в то время. Поверьте, это не то, что я когда-либо сделал бы снова. Но других вариантов у меня не было. У меня не было ни клуба, ни возможности в другом месте в Европе. На самом деле даже в России у меня не было вариантов. Но мой агент имел там определенные связи, и мы считали, что это мой лучший шанс", — написал Александр в автобиографической книге "Верить".
12 февраля 2015 Зинченко заключил соглашение с российской "Уфой". Всего в России провел 1,5 сезона, сыграв 33 матча и забив два гола. В то время сообщалось об интересе к молодому украинцу со стороны ряда топ-клубов Европы, а также со стороны "Динамо" и "Шахтера".
В том же году появилась информация о том, что Зинченко может получить российское гражданство и начать выступать за сборную РФ. В октябре 2015-го Зинченко получил дебютный вызов в национальную сборную Украины, провел первый поединок в составе "желто-синих", выйдя на замену в игре с Испанией. Впоследствии отыграл все три матча Украины на Евро-2016, выйдя в первых двух играх на замену, а в игре с Польшей появился в основе.
Александр Зинченко — переход в "Ман Сити"
4 июля 2016-го года стало известно, что Зинченко заключил соглашение о переходе в гранд английского футбола — "Манчестер Сити". В то же время Александр не был готов играть в основе гранда сразу, поэтому сезон 2016-2017 Зинченко провел в аренде в нидерландском ПСВ.
Следующий сезон Александр начал как игрок первой команды "горожан". Сначала он играл преимущественно в кубковых матчах, а в декабре 2017-го дебютировал в Английской Премьер-лиге, выйдя на замену. В январе-марте Зинченко был основным левым защитником, в целом выйдя в старте в АПЛ 6 раз. В том же сезоне он выиграл свои первые трофеи на взрослом уровне — Кубок Английской Лиги и чемпионство Англии.
В сезоне 2018-2019 "Сити" выиграли все внутренние трофеи, а Зинченко сыграл 29 матчей, в частности провел полные матчи в финалах Кубка Англии и Кубка Английской Лиги.
В сезоне 2020-2021 Зинченко с "Сити" дошел до финала Лиги Чемпионов. Всего он сыграл 9 матчей, в том числе 90 минут в финале, который завершился поражением команды Александра — 0:1 против "Челси".
Александр Зинченко — игра в "Арсенале"
Летом 2022-го Зинченко к себе пригласил тренер "Арсенала" Микель Артета, который был знаком с Александром по совместной работе в "Ман Сити". За украинца заплатили 35 млн евро, что делает его трансфер четвертым среди украинцев по сумме, которую заплатили за нашего игрока.
В новом клубе Александр стал основным игроком, а его "Арсенал" почти стал чемпионом, упустив эту возможность в конце сезона. В то же время по ходу сезона он неоднократно пропускал матчи из-за различных повреждений.
В следующих двух сезонах сценарий развития карьеры был похож — травмы мешали получать достаточно игрового времени, а "Арсенал", который становился все сильнее, нуждался в более надежных опциях на позиции левого защитника. В клуб пришел ряд исполнителей, которые вытеснили Зинченко из основы.
Из-за этого летом 2025-го года Александр присоединился на правах годичной аренды к "Ноттингем Форрест". Летом 2026-го года закончится и его контракт с "Арсеналом", после чего, вероятно, он покинет клуб на правах свободного агента.
В этом сезоне Зинченко провел 7 матчей за "Ноттингем" — 3 в АПЛ, 3 в Лиге Европы и 1 в Кубке Лиги.
Александр Зинченко — карьера в сборной
После своего дебюта в 2015-м году Зинченко понадобилось около года, чтобы стать ведущим игроком национальной команды. За 10 лет карьеры он сыграл 75 матчей, и по этому показателю входит в десятку, имея столько же матчей, сколько и нынешний главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров.
12 голов и 7 ассистов ставят Зинченко на 9 место в списке бомбардиров национальной команды и в списке лидеров сборной по системе гол+пас.
В памятном матче со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2016 Зинченко забил гол, а затем ассистировал на Артема Довбыка. Украина прошла в четвертьфинал, что до сих пор остается лучшим достижением сборной на всех Евро.
В марте 2021-го года Зинченко впервые вывел сборную на матч с капитанской повязкой. Он стал самым молодым капитаном в истории сборной. С того времени он 6 раз выводил главную команду страны на поле в качестве капитана.
Александр Зинченко — конфликт с Сергеем Ребровым
Во время Евро-2024 появилась информация о якобы конфликте Александра Зинченко с главным тренером Сергеем Ребровым.
Журналист Игорь Бурбас утверждал, что между игроком и тренером был "почти открытый конфликт".
"Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, который ходил и накручивал пацанов, и говорил типа: "Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было просто". Это не было так: "Пацаны, собираемся, у меня важная информация", — заявил Бурбас.
Впрочем, другой журналист, Виктор Вацко, опроверг эти слухи, называя их смешными. Он признал, что между Ребровым и Зинченко было недоразумение, но оно не имело влияние на выступления сборной на Евро.
Александр Зинченко — личная жизнь
Александр Зинченко женат на спортивной журналистке Владе Седан. Интересно, что об их отношениях стало известно публично, когда Александр поцеловал Владу после одного из матчей сборной, давая ей комментарий.
1 августа 2021 года у них родилась дочь Ева. А 2 августа 2023-го года на свет появилась вторая дочь супругов — Лея.
Напомним, ранее стало известно, что сборная Украины проведет домашние матчи плей-офф отбора к Чемпионату мира в Испании.
Ранее УЕФА оштрафовала УАФ за действия болельщиков на финальном матче плей-офф чемпионата Европы 2024 года. Наказание было применено за баннер болельщиков, развернутый на трибунах, где говорилось Russia is a terrorist state.