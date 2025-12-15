От игры в России до финала Лиги Чемпионов: что известно об Александре Зинченко

Футболисту сборной Украины и английского "Ноттингем Форрест" Александру Зинченко 15 декабря исполняется 29 лет.

В мае 2016-го года Зинченко стал самым молодым автором забитого гола в истории сборной Украины. Ко дню рождения Александра Фокус собрал факты из жизни футболиста.

Александр выступает на позиции левого защитника, впрочем, также может закрыть позицию центрального полузащитника, а в сборной имел опыт игры справа в защите.

Александр Зинченко — старт карьеры и игра в России

Родился 15 декабря 1996 года в городе Радомышле на Житомирщине. Его отец был футболистом, поэтому смог привить сыну любовь к игре. После игры в местной ДЮСШ Зинченко смог попасть в фарм-клуб академии донецкого "Шахтера", а в 16-ть лет переехал в Донецк, чтобы играть за академию "горняков".

В 17-ть лет Зинченко покинул академию "Шахтера". Впоследствии он объяснял это решением тем, что не хотел повторять путь молодых футболистов, которые оказались в аренде во второразрядном клубе.

Александр перебрался в Россию. Позже он заявил, что "это не то, что я когда-либо сделал бы снова".

"Я не понимал, что происходит. До того момента я очень мало обращал внимания на политику. Я все еще был очень сосредоточен на своей футбольной карьере. Это было для меня все. Я волновался лишь о том, что мне придется уйти из "Шахтера", потому что мне не дают играть. Я знаю, что некоторые люди спрашивают, почему я решил поехать в Россию в то время. Поверьте, это не то, что я когда-либо сделал бы снова. Но других вариантов у меня не было. У меня не было ни клуба, ни возможности в другом месте в Европе. На самом деле даже в России у меня не было вариантов. Но мой агент имел там определенные связи, и мы считали, что это мой лучший шанс", — написал Александр в автобиографической книге "Верить".

12 февраля 2015 Зинченко заключил соглашение с российской "Уфой". Всего в России провел 1,5 сезона, сыграв 33 матча и забив два гола. В то время сообщалось об интересе к молодому украинцу со стороны ряда топ-клубов Европы, а также со стороны "Динамо" и "Шахтера".

В том же году появилась информация о том, что Зинченко может получить российское гражданство и начать выступать за сборную РФ. В октябре 2015-го Зинченко получил дебютный вызов в национальную сборную Украины, провел первый поединок в составе "желто-синих", выйдя на замену в игре с Испанией. Впоследствии отыграл все три матча Украины на Евро-2016, выйдя в первых двух играх на замену, а в игре с Польшей появился в основе.

Александр Зинченко — переход в "Ман Сити"

4 июля 2016-го года стало известно, что Зинченко заключил соглашение о переходе в гранд английского футбола — "Манчестер Сити". В то же время Александр не был готов играть в основе гранда сразу, поэтому сезон 2016-2017 Зинченко провел в аренде в нидерландском ПСВ.

Следующий сезон Александр начал как игрок первой команды "горожан". Сначала он играл преимущественно в кубковых матчах, а в декабре 2017-го дебютировал в Английской Премьер-лиге, выйдя на замену. В январе-марте Зинченко был основным левым защитником, в целом выйдя в старте в АПЛ 6 раз. В том же сезоне он выиграл свои первые трофеи на взрослом уровне — Кубок Английской Лиги и чемпионство Англии.

В сезоне 2018-2019 "Сити" выиграли все внутренние трофеи, а Зинченко сыграл 29 матчей, в частности провел полные матчи в финалах Кубка Англии и Кубка Английской Лиги.

В сезоне 2020-2021 Зинченко с "Сити" дошел до финала Лиги Чемпионов. Всего он сыграл 9 матчей, в том числе 90 минут в финале, который завершился поражением команды Александра — 0:1 против "Челси".

Александр Зинченко — игра в "Арсенале"

Летом 2022-го Зинченко к себе пригласил тренер "Арсенала" Микель Артета, который был знаком с Александром по совместной работе в "Ман Сити". За украинца заплатили 35 млн евро, что делает его трансфер четвертым среди украинцев по сумме, которую заплатили за нашего игрока.

В новом клубе Александр стал основным игроком, а его "Арсенал" почти стал чемпионом, упустив эту возможность в конце сезона. В то же время по ходу сезона он неоднократно пропускал матчи из-за различных повреждений.

В следующих двух сезонах сценарий развития карьеры был похож — травмы мешали получать достаточно игрового времени, а "Арсенал", который становился все сильнее, нуждался в более надежных опциях на позиции левого защитника. В клуб пришел ряд исполнителей, которые вытеснили Зинченко из основы.

Из-за этого летом 2025-го года Александр присоединился на правах годичной аренды к "Ноттингем Форрест". Летом 2026-го года закончится и его контракт с "Арсеналом", после чего, вероятно, он покинет клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне Зинченко провел 7 матчей за "Ноттингем" — 3 в АПЛ, 3 в Лиге Европы и 1 в Кубке Лиги.

Александр Зинченко — карьера в сборной

После своего дебюта в 2015-м году Зинченко понадобилось около года, чтобы стать ведущим игроком национальной команды. За 10 лет карьеры он сыграл 75 матчей, и по этому показателю входит в десятку, имея столько же матчей, сколько и нынешний главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров.

12 голов и 7 ассистов ставят Зинченко на 9 место в списке бомбардиров национальной команды и в списке лидеров сборной по системе гол+пас.

В памятном матче со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2016 Зинченко забил гол, а затем ассистировал на Артема Довбыка. Украина прошла в четвертьфинал, что до сих пор остается лучшим достижением сборной на всех Евро.

В марте 2021-го года Зинченко впервые вывел сборную на матч с капитанской повязкой. Он стал самым молодым капитаном в истории сборной. С того времени он 6 раз выводил главную команду страны на поле в качестве капитана.

Уго Льорис и Александр Зинченко перед матчем в 2021-м году Фото: УАФ

Александр Зинченко — конфликт с Сергеем Ребровым

Во время Евро-2024 появилась информация о якобы конфликте Александра Зинченко с главным тренером Сергеем Ребровым.

Журналист Игорь Бурбас утверждал, что между игроком и тренером был "почти открытый конфликт".

"Зинченко в лагере сборной был недоволен методами работы Реброва, который ходил и накручивал пацанов, и говорил типа: "Блин, ну у Реброва что-то все непонятно, мы как-то играем очень сложно. Раньше все было просто". Это не было так: "Пацаны, собираемся, у меня важная информация", — заявил Бурбас.

Впрочем, другой журналист, Виктор Вацко, опроверг эти слухи, называя их смешными. Он признал, что между Ребровым и Зинченко было недоразумение, но оно не имело влияние на выступления сборной на Евро.

Александр Зинченко — личная жизнь

Александр Зинченко женат на спортивной журналистке Владе Седан. Интересно, что об их отношениях стало известно публично, когда Александр поцеловал Владу после одного из матчей сборной, давая ей комментарий.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

1 августа 2021 года у них родилась дочь Ева. А 2 августа 2023-го года на свет появилась вторая дочь супругов — Лея.

Семья Зинченко Фото: Instagram Зинченко с дочерьми Фото: Instagram Жена Зинченко с дочерьми Фото: Instagram Зинченко с младшей дочерью Фото: Instagram Влада Седан со старшей дочерью Фото: Instagram

