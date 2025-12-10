Люди тоннами выбрасывают солнечные панели: ученые из Гарварда пояснили в чем опасность
Ученые из Гарварда считают, что солнечных панелей, отживших свое, накопится в 50 раз больше, чем прогнозируют аналитики IRENA. Эта цифра составляет около 315 000 тонн отходов, исходя из оценки соотношения веса к мощности в 90 тонн на МВт
Согласно прогнозам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к началу 2030-х годов ожидается большой объем отходов, который к 2050 году может составить 78 млн т отслуживших срок солнечных панелей. Но все еще хуже, уверены ученые из Гарварда, пишет hbr.org.
Дело в том, что прогнозы IRENA основаны на предположении, что потребители будут использовать свои панели на протяжении всего 30-летнего срока службы. Но аналитики не учитывают возможность повсеместной преждевременной замены.
Исследование, проведенное Гарвардским университетом, учитывает это. Используя реальные данные по США, эксперты смоделировали стимулы, влияющие на решения потребителей о замене панелей в различных сценариях:
- цена установки,
- ставка компенсации (т. е. текущая цена за солнечную энергию, продаваемую в сеть),
- эффективность модуля.
Если стоимость замены достаточно низка, а эффективность и ставка компенсации достаточно высоки, ученые предполагают, что рациональные потребители перейдут на новые панели, независимо от того, отслужили ли их существующие панели полные 30 лет.
Волна солнечного мусора
Согласно гарвардскому исследованию, прогнозируемый совокупный объем отходов будет расти гораздо раньше и резче, чем ожидает большинство аналитиков. Линейный график показывает совокупную мощность отходов солнечных панелей с 2020 по 2050 год в трех различных сценариях. Предполагая, что за 30-летний срок службы оборудования не произойдет никаких поломок, отходы начнут накапливаться примерно с 2040 года, а затем резко возрастут почти до 20 гигаватт к 2050 году.
Второй сценарий показывает официальный прогноз IRENA, допускающий некоторую замену на более ранних этапах жизненного цикла. В этом случае накопление отходов солнечных панелей начинается примерно в 2030 году и неуклонно растет, достигнув к 2050 году около 15 гигаватт.
Третий сценарий, представляющий собой прогнозы отходов, предсказанные нашей моделью и основанные на досрочной замене солнечных панелей, показывает, что отходы начинают накапливаться почти сразу, к 2023 году, и резко растут, достигнув почти 20 гигаватт к 2040 году.
"Если замена панелей произойдет так, как предсказывает наша статистическая модель, за четыре года может образоваться в 50 раз больше отходов, чем прогнозирует IRENA. Эта цифра составляет около 315 000 метрических тонн отходов, исходя из оценки соотношения веса к мощности в 90 тонн на МВт", — говорят эксперты.
Как бы тревожны ни были эти статистические данные, они могут не в полной мере отражать масштаб кризиса, поскольку анализ Гарвардского университета ограничен бытовыми установками. С учетом коммерческих и промышленных панелей масштабы замены могут быть намного, намного больше, заключают авторы.
