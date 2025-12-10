Люди тоннами выбрасывают солнечные панели: ученые из Гарварда пояснили в чем опасность

Ученые из Гарварда считают, что солнечных панелей, отживших свое, накопится в 50 раз больше, чем прогнозируют аналитики IRENA. Эта цифра составляет около 315 000 тонн отходов, исходя из оценки соотношения веса к мощности в 90 тонн на МВт

Согласно прогнозам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к началу 2030-х годов ожидается большой объем отходов, который к 2050 году может составить 78 млн т отслуживших срок солнечных панелей. Но все еще хуже, уверены ученые из Гарварда, пишет hbr.org.

Дело в том, что прогнозы IRENA основаны на предположении, что потребители будут использовать свои панели на протяжении всего 30-летнего срока службы. Но аналитики не учитывают возможность повсеместной преждевременной замены.

Исследование, проведенное Гарвардским университетом, учитывает это. Используя реальные данные по США, эксперты смоделировали стимулы, влияющие на решения потребителей о замене панелей в различных сценариях:

Відео дня

цена установки,

ставка компенсации (т. е. текущая цена за солнечную энергию, продаваемую в сеть),

эффективность модуля.

Если стоимость замены достаточно низка, а эффективность и ставка компенсации достаточно высоки, ученые предполагают, что рациональные потребители перейдут на новые панели, независимо от того, отслужили ли их существующие панели полные 30 лет.

Демонтаж солнечных панелей Фото: VRT

Волна солнечного мусора

Согласно гарвардскому исследованию, прогнозируемый совокупный объем отходов будет расти гораздо раньше и резче, чем ожидает большинство аналитиков. Линейный график показывает совокупную мощность отходов солнечных панелей с 2020 по 2050 год в трех различных сценариях. Предполагая, что за 30-летний срок службы оборудования не произойдет никаких поломок, отходы начнут накапливаться примерно с 2040 года, а затем резко возрастут почти до 20 гигаватт к 2050 году.

Второй сценарий показывает официальный прогноз IRENA, допускающий некоторую замену на более ранних этапах жизненного цикла. В этом случае накопление отходов солнечных панелей начинается примерно в 2030 году и неуклонно растет, достигнув к 2050 году около 15 гигаватт.

Третий сценарий, представляющий собой прогнозы отходов, предсказанные нашей моделью и основанные на досрочной замене солнечных панелей, показывает, что отходы начинают накапливаться почти сразу, к 2023 году, и резко растут, достигнув почти 20 гигаватт к 2040 году.

"Если замена панелей произойдет так, как предсказывает наша статистическая модель, за четыре года может образоваться в 50 раз больше отходов, чем прогнозирует IRENA. Эта цифра составляет около 315 000 метрических тонн отходов, исходя из оценки соотношения веса к мощности в 90 тонн на МВт", — говорят эксперты.

Как бы тревожны ни были эти статистические данные, они могут не в полной мере отражать масштаб кризиса, поскольку анализ Гарвардского университета ограничен бытовыми установками. С учетом коммерческих и промышленных панелей масштабы замены могут быть намного, намного больше, заключают авторы.

Ранее мы писали о том, где категорически нельзя устанавливать солнечные панели. Специалисты из американской компании Roper Roofing & Solar рассказали, какие типы крыш не подходят для солнечных панелей и почему.