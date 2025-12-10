Где категорически нельзя устанавливать солнечные панели: эксперты назвали 5 причин (фото)

Специалисты из американской компании Roper Roofing & Solar рассказали, какие типы крыш не подходят для солнечных панелей и почему.

Не всякая крыша подходит для установки солнечных панелей. Важно знать, какова должна быть ее идеальная конструкция, кровля, размер прежде, чем обзаводиться солнечной электростанцией. Именно об этом поведали инженеры из компании Roper Roofing & Solar (США).

Кровельные материалы

Кровельный материал на крыше может значительно затруднить установку солнечных панелей. Например, деревянная и сланцевая черепица особенно проблематичны для установки фотоэлементов. Деревянная черепица не обеспечивает необходимой прочности и может быть подвержена гниению под большим весом солнечной электростанции. Аналогично, сланцевая черепица, хотя и эстетически привлекательна, хрупка и может легко треснуть или сломаться при сверлении.

Відео дня

"Лучшими вариантами являются прочные материалы, менее подверженные повреждениям и обеспечивающие стабильную основу", — подчеркнули специалисты.

Конструкция крыши

Конструкция и структура крыши являются критически важными факторами, которые необходимо учитывать перед установкой солнечных панелей. Определенные архитектурные стили могут создавать значительные трудности, влияя как на размещение, так и на эффективность фотоэлементов.

Плоские крыши, а также крыши необычной формы или с чрезмерным затенением, особенно проблематичны для установки электростанции. Например, для плоских крыш могут потребоваться дополнительные системы крепления для наклона панелей к солнцу, что увеличивает сложность и стоимость проекта. Крыши неправильной формы или крыши, находящиеся в значительном затенении от близлежащих деревьев или строений, также ограничивают количество солнечной энергии, которую могут улавливать панели, снижая общую эффективность.

Солнечные панели на крыше Фото: ABC News

Старые крыши

Установка солнечных панелей на старых или поврежденных крышах может привести к ряду проблем. Во-первых, структурная целостность старой крыши может быть недостаточной для того, чтобы выдержать вес и требования к установке солнечных панелей. Это может привести к повреждению или даже обрушению. Эффективность солнечных панелей также может снизиться, если поверхность крыши неровная или изношенная, поскольку это влияет на размещение и ориентацию фотоэлементов.

"Учитывая эти факторы, домовладельцам крайне важно оценить возраст и состояние своих крыш, прежде чем приступать к установке солнечных батарей", — акцентировали инженеры.

Ограничения по размеру и пространству

При планировании установки солнечных панелей физические размеры и конфигурация крыши являются важнейшими факторами, определяющими целесообразность и эффективность. Не все крыши одинаковы, и некоторые могут быть непригодны для установки солнечных панелей из-за различных конструктивных ограничений.

Например, крыши меньшего размера могут не обеспечивать достаточной площади для необходимого количества панелей для выработки значительного количества энергии. Это часто встречается в некоторых типах жилых домов, где пространство на крыше ограничено.

Несущая способность крыши

Еще одним важным фактором является несущая способность крыши. Некоторые материалы, такие как определенные виды древесины или старые кровельные системы, могут не выдерживать вес солнечных панелей без значительного усиления. Это особенно актуально в районах с обильными снегопадами, где дополнительный вес снега также необходимо учитывать наряду с весом солнечных панелей.

Ранее мы сообщали о том, что люди больше не ставят солнечные панели. В энергетическом секторе Нигерии произошел исторический перелом: страна резко сократила закупки готовых солнечных панелей. Однако это не означает отказ от "зеленой" энергии — напротив, страна перешла на новую стадию индустриализации, сделав ставку на собственную сборку. Рассказываем, почему этот прецедент показателен для остального мира.