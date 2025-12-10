Де категорично не можна встановлювати сонячні панелі: експерти назвали 5 причин (фото)

Фахівці з американської компанії Roper Roofing & Solar розповіли, які типи дахів не підходять для сонячних панелей і чому.

Не всякий дах підходить для встановлення сонячних панелей. Важливо знати, якою має бути його ідеальна конструкція, покрівля, розмір, перш ніж обзаводитися сонячною електростанцією. Саме про це розповіли інженери з компанії Roper Roofing & Solar (США).

Покрівельні матеріали

Покрівельний матеріал на даху може значно ускладнити встановлення сонячних панелей. Наприклад, дерев'яна і сланцева черепиця особливо проблематичні для встановлення фотоелементів. Дерев'яна черепиця не забезпечує необхідної міцності і може бути схильна до гниття під великою вагою сонячної електростанції. Аналогічно, сланцева черепиця, хоча й естетично приваблива, крихка і може легко тріснути або зламатися під час свердління.

"Найкращими варіантами є міцні матеріали, які менш схильні до пошкоджень і забезпечують стабільну основу", — підкреслили фахівці.

Конструкція даху

Конструкція та структура даху є критично важливими факторами, які необхідно враховувати перед встановленням сонячних панелей. Певні архітектурні стилі можуть створювати значні труднощі, впливаючи як на розміщення, так і на ефективність фотоелементів.

Плоскі дахи, а також дахи незвичайної форми або з надмірним затіненням, особливо проблематичні для встановлення електростанції. Наприклад, для плоских дахів можуть знадобитися додаткові системи кріплення для нахилу панелей до сонця, що збільшує складність і вартість проєкту. Дахи неправильної форми або дахи, що перебувають у значному затіненні від прилеглих дерев або будівель, також обмежують кількість сонячної енергії, яку можуть вловлювати панелі, знижуючи загальну ефективність.

Сонячні панелі на даху Фото: ABC News

Старі дахи

Встановлення сонячних панелей на старих або пошкоджених дахах може призвести до низки проблем. По-перше, структурна цілісність старого даху може бути недостатньою для того, щоб витримати вагу і вимоги до встановлення сонячних панелей. Це може призвести до пошкодження або навіть обвалення. Ефективність сонячних панелей також може знизитися, якщо поверхня даху нерівна або зношена, оскільки це впливає на розміщення та орієнтацію фотоелементів.

"З огляду на ці фактори, домовласникам вкрай важливо оцінити вік і стан своїх дахів, перш ніж приступати до встановлення сонячних батарей", — акцентували інженери.

Обмеження за розміром і простором

Під час планування встановлення сонячних панелей фізичні розміри та конфігурація даху є найважливішими факторами, що визначають доцільність та ефективність. Не всі дахи однакові, і деякі можуть бути непридатні для встановлення сонячних панелей через різні конструктивні обмеження.

Наприклад, дахи меншого розміру можуть не забезпечувати достатньої площі для необхідної кількості панелей для вироблення значної кількості енергії. Це часто зустрічається в деяких типах житлових будинків, де простір на даху обмежений.

Несуча здатність даху

Ще одним важливим фактором є несуча здатність даху. Деякі матеріали, такі як певні види деревини або старі покрівельні системи, можуть не витримувати вагу сонячних панелей без значного посилення. Це особливо актуально в районах з рясними снігопадами, де додаткову вагу снігу також необхідно враховувати поряд з вагою сонячних панелей.

